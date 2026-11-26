Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Familiares y amigos de Luz Marina Rivera Pinzón, Luz Dary Pinzón Rivera y Yolanda Sánchez Sanabria se reunirán este jueves 26 de noviembre en Cajamarca para darles el último adiós tras el trágico accidente de tránsito registrado la noche del domingo 22 de noviembre. Este siniestro, que conmocionó al municipio, dejó un saldo total de seis personas muertas y varios heridos, según información publicada por medios locales.

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El incidente ocurrió cuando una tractomula perdió el control mientras circulaba por el casco urbano de Cajamarca. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo terminó impactando contra varios automóviles y establecimientos comerciales. Las investigaciones preliminares apuntaron a una posible falla en el sistema de frenos de la tractomula, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente esta hipótesis como la causa definitiva del hecho.

En la lista de víctimas mortales figura Yaneth Ramos, cuyo fallecimiento fue confirmado el martes 24 de noviembre en el Hospital Federico Lleras Acosta, ubicado en Ibagué. La mujer, de 59 años, se encontraba en la unidad de cuidados intensivos debido a los múltiples traumatismos sufridos tras el impacto.

Mientras el municipio enfrenta las consecuencias de esta tragedia, este jueves se llevarán a cabo las ceremonias de despedida para tres de las víctimas. Yolanda Sánchez Sanabria será homenajeada en una eucaristía programada para las 11:00 de la mañana en la iglesia San Miguel de Páramo, luego de ser velada en Funerales La Verde Esperanza. Su familia, en especial su esposo Agustín Sanabria Ocampo, hijos y nietos, la acompañarán en el entierro que se realizará en el cementerio local de Cajamarca.

A las 12:00 del mediodía, las dos hermanas Luz Marina Rivera Pinzón y Luz Dary Pinzón Rivera serán despedidas en la parroquia San Miguel Arcángel. Sus cuerpos permanecieron en la funeraria Jardines Montesanto, sede Cajamarca, antes de las exequias y de su traslado al cementerio del municipio.

Por ahora, falta establecer las fechas y horarios de los homenajes póstumos de las otras tres víctimas: Pedro Juan Díaz, Álvaro Iván Correa y Yaneth Ramos. Sus familias continúan viviendo la tristeza y el duelo por la pérdida repentina de sus seres queridos, mientras se define el desarrollo de las respectivas ceremonias.

La jornada de este jueves en Cajamarca estará marcada por el dolor y la solidaridad, en medio de despedidas, mientras la comunidad sigue a la espera de claridad sobre las causas de este lamentable accidente.

¿Cuántas personas murieron en el accidente de Cajamarca y quiénes son las víctimas?

El accidente en Cajamarca dejó un saldo de seis personas muertas, de acuerdo con la información suministrada por medios locales. Las víctimas identificadas son Luz Marina Rivera Pinzón, Luz Dary Pinzón Rivera, Yolanda Sánchez Sanabria, Pedro Juan Díaz, Álvaro Iván Correa y Yaneth Ramos. Los familiares se encuentran organizando los homenajes y las exequias de cada uno.

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente de tránsito en Cajamarca?

Según los primeros reportes consignados en medios locales, el accidente ocurrió cuando una tractomula perdió el control e impactó vehículos y comercios en Cajamarca. Las hipótesis iniciales sugirieron una posible falla en el sistema de frenos del vehículo de carga; sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado este factor como la causa definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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