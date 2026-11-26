La muerte de Jailer Humberto Muñetón Zapata, el hombre abatido durante el operativo para recuperar el control del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, sigue rodeada de interrogantes. Después de las 17 horas de toma de rehenes, las autoridades dieron a conocer su identidad, pero sus familiares esperan los resultados de Medicina Legal para establecer las circunstancias de su fallecimiento, pues sostienen que él habría sido una de las personas retenidas dentro del establecimiento.

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El Tiempo estableció que la empresa relacionada con esa actividad sería Polyimper de Colombia S.A.S., una compañía constituida en Cartagena el 4 de diciembre de 2024. De acuerdo con los documentos consultados, su objeto comercial incluye la construcción de edificios residenciales, obras de ingeniería civil, acabados y otras actividades especializadas del sector de la construcción.

En el Registro Único Empresarial (Rues) aparece como representante legal suplente de la compañía Pedro Javier Prada Rueda. El medio mencionado encontró que ese mismo nombre figura en documentos de la Dirección General Marítima (Dimar), en los que aparecen registradas tres licencias como perito marítimo y fluvial, y en información de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), donde aparece como integrante de su Consejo Directivo.

(Vea también: “Le disparó a oficial”: alcalde de Cartagena confirma que hombre abatido en Éxito era delincuente)

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Sobre Prada Rueda, fuentes de la Armada Nacional confirmaron a ese medio que conocían a un oficial con ese nombre, aunque precisaron que se encontraba en uso del buen retiro. Además, un allegado a la familia señaló que una cuñada de Muñetón está casada con un integrante de esa institución. Estos datos hacen parte de las indagaciones sobre el entorno familiar y empresarial del hombre fallecido.

Otro elemento que llamó la atención es que Muñetón tenía cédula expedida en Medellín, al igual que dos de las personas capturadas durante el operativo. Sin embargo, ese dato por sí solo no establece ninguna relación entre ellos. Su esposa, Indira Lambis, había contado que su pareja salió de casa para comprar buñuelos en el Éxito, una diligencia que acostumbraba hacer casi todos los días, pero nunca regresó.

Mientras avanzan los procedimientos de Medicina Legal, la familia insiste en conocer qué ocurrió durante la intervención policial y militar. Fuentes cercanas indicaron que la mujer tendría previsto entregar declaraciones a los medios este jueves, mientras sus allegados esperan que los resultados forenses permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Muñetón.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.