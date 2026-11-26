Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, quienes fueron capturados por las autoridades el 25 de noviembre en Cartagena, señalados como responsables de un secuestro múltiple ocurrido en esa ciudad. El ente investigador les atribuyó el delito de secuestro extorsivo agravado, una acusación que los dos implicados no aceptaron. Según información entregada por la propia Fiscalía, los hechos se desarrollaron el 24 de noviembre, cuando al menos tres hombres armados ingresaron a un supermercado de cadena ubicado en el barrio La Castellana, en la capital de Bolívar, donde retuvieron a 87 personas entre trabajadores y clientes.

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De acuerdo con el reporte oficial citado por El Espectador, los presuntos secuestradores intimidaron a las víctimas durante cerca de 17 horas con amenazas, armas largas y dispositivos explosivos simulados. Las exigencias de los criminales incluyeron un pago de 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y el despeje de la vía hacia Barranquilla, lo que evidenciaba una planeación detallada con fines económicos y de fuga. Además, se informó que colocaron explosivos ficticios a las víctimas y en los accesos del local para disuadir el ingreso de la fuerza pública, utilizando a las personas retenidas como escudos humanos. Ante una posible intervención, los responsables advirtieron que asesinarían a quienes permanecían en el interior del establecimiento.

Durante la negociación y presión de las autoridades, 11 rehenes fueron liberados. Finalmente, en horas de la madrugada del 25 de noviembre, unidades de la Policía Nacional y del Ejército Nacional lograron ingresar al sitio, rescataron a las 76 personas restantes y capturaron en flagrancia a Torres Manco y Mejía Blandón. En el transcurso de la operación también falleció un tercer implicado, señalado como coordinador del secuestro, quien recibió un impacto de bala durante el operativo de rescate. Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Defensa, dirigido por el general (r) Jorge Mora, confirmaron que esta persona custodiaba a los rehenes portando armas y vestía de manera similar al resto de los captores.

Según el Ministerio de Defensa, se entrevistó a más de 40 testigos que coincidieron en señalar que los secuestradores eran tres hombres con un acento particular de una región del país, aunque no se precisó en la información la procedencia exacta. Las autoridades continúan investigando la totalidad del caso y resaltaron la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad para liberar a los rehenes y poner a disposición de la justicia a los señalados responsables.

¿Qué es el delito de secuestro extorsivo agravado según la legislación colombiana?

El secuestro extorsivo agravado es un delito tipificado en la legislación colombiana que consiste en privar a una persona de su libertad con el propósito de obtener un beneficio económico o de otra índole, incrementando la gravedad cuando se usan armas, se afecta a un grupo numeroso de personas o se emplea violencia extrema, como ocurrió en el caso investigado por la Fiscalía.

¿Cómo actuaron las autoridades para liberar a los secuestrados en Cartagena?

Las autoridades, según la información oficial de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, llevaron a cabo un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, logrando rescatar a los retenidos tras más de 17 horas de secuestro. Durante la intervención, capturaron en flagrancia a dos de los presuntos autores y abatieron a un tercero, identificado como coordinador del hecho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.