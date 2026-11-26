Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para celebrar con entusiasmo la llegada de la estrategia ‘Navidad es Cultura 2026’, una iniciativa pensada para involucrar activamente a las comunidades en el embellecimiento y recuperación de sus entornos durante la temporada navideña. De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), en alianza con Olímpica Stereo, este año se seleccionaron 18 cuadras como ganadoras dentro del programa ‘Cuadras Navideñas’. Estas fueron elegidas por su demostrada creatividad, limpieza y manejo responsable de materiales sostenibles en la elaboración de sus decoraciones.

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Según datos publicados en el portal oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la convocatoria se abrió el 19 de octubre y recibió 255 postulaciones por parte de ciudadanos y grupos comunitarios interesados en participar. Tras un proceso minucioso de evaluación, las escogidas pertenecen a distintas localidades, tales como San Cristóbal, Suba, Usaquén, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, La Candelaria, Kennedy, Tunjuelito, Bosa y Santa Fe.

El eje central de la edición 2026 es el manejo responsable de residuos, como parte de la articulación con el programa ‘Barrios Vivos’ y su estrategia de Cultura Ciudadana. Por esta razón, las propuestas fueron ponderadas bajo los criterios de uso de materiales reciclados, cuidado del entorno, acciones colectivas por el ambiente, apropiación del reconocimiento ‘La Cuadra Más Limpia de Bogotá’ y la participación intergeneracional. Además, se dio valor adicional a aquellas cuadras que plantearon el rescate de puntos críticos de acumulación de residuos, transformándolos en lugares aptos para el encuentro y la convivencia.

La ruta de las celebraciones inicia el miércoles 2 de diciembre en la zona de Suba Rincón y llegará día a día a diferentes barrios y localidades, con eventos programados hasta el martes 15 de diciembre, cuando finalizará en El Rocío, localidad de Santa Fe. Cada cuadra será el escenario de actividades culturales, conciertos, platos típicos y sorpresas que buscan incentivar la integración, el cuidado ambiental y el sentido de pertenencia. Se espera que tanto niñas y niños como adultos disfruten y participen de la programación especial, consolidando la misión de la Alcaldía y la SCRD: hacer de la Navidad una oportunidad para celebrar y cuidar la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y lugares de las actividades de Cuadras Navideñas 2026 en Bogotá?

Según la información publicada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, las actividades de ‘Cuadras Navideñas’ tendrán lugar entre el 2 y el 15 de diciembre en distintas localidades de Bogotá, incluyendo Suba, San Cristóbal, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, La Candelaria, Usaquén, Kennedy, Tunjuelito, Bosa y Santa Fe. Cada cuadra tendrá un horario específico para las celebraciones, que incluyen desde las 2:00 p. m. hasta las 9:00 p. m., dependiendo del barrio.

¿Qué criterios se evaluaron para escoger a las cuadras ganadoras en Navidad es Cultura 2026 Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, las cuadras ganadoras fueron seleccionadas por el uso responsable de materiales reciclados y reutilizables en las decoraciones, el cuidado y la limpieza de su entorno, la ejecución de acciones colectivas por el ambiente, la identidad como ‘La Cuadra Más Limpia de Bogotá’ y la integración de participantes de distintas edades. Se dio puntaje adicional a quienes propusieron transformar zonas problemáticas de residuos en espacios de convivencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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