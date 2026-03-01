Por: CENET

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que, mediante los beneficios tributarios del Decreto Legislativo 1419 de 2026, recaudó más de $3,1 billones, fondos que, según la entidad, serán clave para financiar la recuperación y reconstrucción de los municipios golpeados por el sismo del 10 de agosto. De acuerdo con el balance oficial, el recaudo totalizó $3,17 billones, superando en $465.518 millones la meta inicial de $2,7 billones. Esta cifra equivale a un cumplimiento del 117,2 % de la meta, lo que evidencia una participación significativa de los contribuyentes en la medida.

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El Decreto 1419 de 2026 otorgó, entre el 17 de septiembre y el 19 de noviembre, la posibilidad de acceder a reducciones en sanciones e intereses para aquellos deudores tributarios, aduaneros y cambiarios que debían ponerse al corriente con sus compromisos fiscales. Según la DIAN, 161.304 contribuyentes aprovecharon esta oportunidad y generaron un total de 335.101 recibos de pago en distintas regiones del país. El informe subraya que la mayor parte de los recursos provino de tres tributos principales: el impuesto al valor agregado (IVA), que sumó $1,29 billones (40,6 % del total); el impuesto sobre la renta, con $863.374 millones (27,3 %); y la retención en la fuente, con $503.171 millones (15,9 %). En conjunto, estos conceptos representaron el 83,8 % del recaudo total bajo los beneficios fiscales.

En cuanto a la distribución geográfica, las direcciones seccionales de Bogotá, Medellín y la Dirección Seccional Operativa de Grandes Contribuyentes concentraron casi el 68 % del monto recaudado, liderando Bogotá con $1,30 billones (41,1 %). Otras seccionales importantes fueron Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio, las cuales, junto con las principales, representaron el 85,4 % del total coparticipado.

La DIAN enfatizó que, en los últimos días de plazo, el ritmo de los pagos aumentó de forma notable. Solo el 19 de noviembre, último día para acceder a los beneficios, se recaudaron $556.627 millones, lo que corresponde al 17,6 % del total de los 64 días de vigencia de la medida. En cuanto al perfil de la cartera normalizada, dos de cada tres recibos resolvieron deudas con menos de un año de antigüedad (223.946 pagos), aunque también hubo casi 2.000 pagos de obligaciones vencidas por más de dos años. La DIAN concluyó que este balance refleja el impacto positivo de los alivios decretados y la respuesta favorable de los contribuyentes, sumando recursos vitales para las comunidades afectadas por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la distribución territorial del recaudo obtenido por la DIAN en el marco del Decreto 1419 de 2026?

Según la información de la DIAN, la mayor parte del recaudo se concentró en las seccionales de Bogotá, Medellín y la Dirección Seccional Operativa de Grandes Contribuyentes, que reunieron casi el 68 % del total nacional. Además, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio figuraron como aportantes relevantes, llevando a que estas ocho direcciones sumaran el 85,4 % del recaudo total registrado durante la medida.

¿Qué beneficios otorgó el Decreto Legislativo 1419 de 2026 a los contribuyentes con obligaciones pendientes?

De acuerdo con lo informado por la DIAN, el Decreto Legislativo 1419 de 2026 permitió que los contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias pendientes accedieran a reducciones en sanciones e intereses, facilitando que se pusieran al día en sus compromisos fiscales. Estos beneficios estuvieron vigentes entre el 17 de septiembre y el 19 de noviembre de ese año.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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