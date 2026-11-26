Por: CENET

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La Asamblea General de Accionistas de Mineros S.A. votó a favor de entregar un dividendo extraordinario en efectivo, una decisión tomada tras la reunión extraordinaria celebrada el 24 de noviembre. De acuerdo con la información publicada por la propia compañía, la distribución suma aproximadamente US$58 millones, lo que equivale a US$0,20 por cada acción ordinaria. Este desembolso se hará con cargo a reservas ocasionales constituidas con utilidades acumuladas en años anteriores.

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En la reunión estuvieron presentes 225,2 millones de acciones ordinarias, representando el 77,56 % del total en circulación. Los accionistas aprobaron todas las propuestas presentadas para consideración en la sesión. Según Mineros S.A., el monto del dividendo extraordinario proviene de la liberación de reservas ocasionales por US$58.075.280, acumuladas hasta el cierre de 2025. La compañía fue enfática en aclarar que ni la reserva legal ni la reserva destinada a recompra de acciones se verán afectadas y que este pago no se imputará a los resultados financieros de 2026.

El pago del dividendo extraordinario será realizado el 18 de diciembre de 2026 en una sola cuota, dirigido a quienes sean accionistas al cierre del 14 de diciembre. Esta programación actualiza el calendario inicialmente contemplado por la empresa, que establecía como fechas de registro y pago el 1 y 4 de diciembre, respectivamente. Esta decisión se suma al dividendo ordinario de US$0,10 por acción, aprobado en marzo, el cual será pagado en cuatro cuotas trimestrales y es independiente del extraordinario.

Actualmente, hay 290,3 millones de acciones en circulación, lo que sitúa la distribución en torno a los US$58 millones, aunque la suma definitiva dependerá del número exacto de acciones en circulación en la fecha de registro, descontando aquellas en posesión de la misma empresa. Para los inversionistas en Colombia, el pago también se podrá recibir en pesos colombianos. Según estimaciones preliminares de Mineros S.A., el valor equivale a cerca de $707,85 por acción, para un total de aproximadamente $205.543 millones, cifra que también estará sujeta a la Tasa Representativa del Mercado vigente el 17 de diciembre de 2026.

El periodo exdividendo en la Bolsa de Valores de Colombia se definió entre el 14 y el 18 de diciembre. Los dividendos pagados provienen de utilidades gravadas ya con el impuesto de renta en Colombia. Para los accionistas no residentes, la compañía señaló que aplica una retención en la fuente del 20 %, salvo cuando existan convenios para evitar la doble tributación que determinen una tarifa menor.

El presidente y director ejecutivo de Mineros S.A., Daniel Henao, destacó que esta decisión se enmarca en la estrategia de retorno al accionista, subrayando el respaldo de los inversionistas a la administración. La compañía, con sede en Medellín, mantiene actividades en Colombia y Nicaragua y presencia bursátil en la Bolsa de Valores de Colombia y en la de Toronto.

¿Cómo y cuándo pagará Mineros S.A. el dividendo extraordinario aprobado?

El dividendo extraordinario por US$0,20 por acción será pagado en una sola cuota el 18 de diciembre de 2026, a los accionistas inscritos al cierre del 14 de diciembre. El monto total dependerá del valor y el número de acciones en circulación en esa fecha, y en el caso de accionistas en Colombia, el pago en pesos dependerá de la Tasa Representativa del Mercado vigente un día antes del desembolso, según Mineros S.A.

¿Qué obligaciones fiscales aplican a los dividendos extraordinarios de Mineros S.A. para inversionistas nacionales y extranjeros?

Mineros S.A. informó que los dividendos serán pagados con utilidades previamente gravadas con el impuesto de renta en Colombia. Para accionistas no residentes, en términos generales, se aplica una retención en la fuente del 20 %, excepto en casos en que existan acuerdos de doble tributación entre Colombia y el país de residencia del inversionista, lo que podría reducir la tarifa aplicada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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