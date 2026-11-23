Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) tiene preparada una variada agenda de actividades para celebrar la Navidad, en un ciclo que se extenderá del 4 al 16 de diciembre. De acuerdo con la institución, la programación reúne conciertos, talleres, recorridos en bicicleta, cine al aire libre y un mercado de diseño local, todo concebido para que los visitantes puedan disfrutar en un ambiente relajado, ideal para compartir en familia y con amigos. Así, el museo pretende convertirse en un escenario abierto donde convergen tradiciones navideñas, arte moderno y el uso del espacio público al despedir el año en comunidad, según se lee en una comunicación oficial del MAMM.

Sigue a PULZO en Discover

Desde la perspectiva del museo, estas actividades representan “un punto de encuentro ciudadano para celebrar la temporada decembrina”, con el fin de estimular la creación de recuerdos conjuntos. El inicio del ciclo está marcado para el viernes 4 de diciembre con el encendido de las luces navideñas, programado a las 6:00 p. m. en la Plazoleta del Museo. Ese mismo día, abrirá el Mercado Navideño Anti Tattoo, que funcionará hasta el domingo 6 de diciembre, de 11:00 a. m. a 9:00 p. m. La jornada inaugural incluye, además, el concierto ‘Cuando los colores cantan’, ofrecido por el Ensamble Vocal de Medellín, así como el taller ‘Memorias compartidas y trapitos de Año Viejo’.

El componente musical toma un lugar destacado con NaviJazz, una serie de cinco conciertos a cargo de Músicos de Fondo, agrupación conformada por Adán Naranjo, Marlon Zapata, Yoni Pérez y Santiago García, quienes explorarán géneros como el swing, el blues y el latín jazz. Según la información publicada por el MAMM, el repertorio incluirá clásicos navideños como ‘Jingle Bells’, ‘Santa Claus Is Coming to Town’, ‘Feliz Navidad’ y ‘Noche de Paz’, además de canciones populares como ‘Sway’, ‘Misty’, ‘Autumn Leaves’, ‘Fly Me to the Moon’ y obras de Lucho Bermúdez. Estas presentaciones tendrán lugar en el quinto piso del museo, con funciones en la tarde y noche los días 4, 5 y 6 de diciembre, incluyendo ediciones familiares con villancicos y canciones infantiles.

El MAMM ha dispuesto también una serie de talleres y experiencias para distintos públicos. Entre las actividades destacan el taller ‘Cumbias, porros y gaitas: de la calle al museo’ el sábado 5, así como los encuentros ‘Cajitas de sombras: taller para crear universos’ y ‘Alquimia Doméstica: taller de amuletos’ el domingo 6. El viernes 11 está prevista la Noche Extendida, con cine al aire libre, y el sábado 12 habrá clase de yoga y el taller ‘Brebajes fermentados: taller de chicha frutal’. Otras propuestas incluyen recorridos en bicicleta por Barrio Colombia y una activación en la Tienda MAMM dedicada a la oferta local.

El programa culminará el miércoles 16 de diciembre con un concierto de la Orquesta Departamental de Antioquia, donde se fusionarán ritmos colombianos, arreglos sinfónicos y melodías navideñas. El MAMM señala que este evento representará una ocasión especial para cerrar el año “rodeados de arte, armonía y encuentro con nuestros seres queridos”.

¿Cuál es la programación de Navidad en el Museo de Arte Moderno de Medellín?

La programación decembrina del Museo de Arte Moderno de Medellín incluye el encendido de luces, mercado navideño, conciertos como NaviJazz y el Ensamble Vocal de Medellín, talleres creativos, recorridos en bicicleta, cine al aire libre y activaciones comerciales en la Tienda MAMM, con cierre musical a cargo de la Orquesta Departamental de Antioquia.

¿Qué actividades culturales ofrece el MAMM durante diciembre?

En diciembre, el MAMM ofrece conciertos de jazz y música tradicional, talleres de arte y creatividad, recorridos en bicicleta, cine al aire libre, clases de yoga y una muestra de diseño local, proporcionando diversas opciones culturales para quienes buscan compartir en familia y fortalecer los lazos comunitarios durante la temporada navideña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.