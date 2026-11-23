Por: El Espectador

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Una oleada sin precedentes de intoxicaciones alimentarias en Estados Unidos llamó la atención sobre la seguridad de los productos que consumimos, en especial durante el verano, periodo en el que la preocupación por la higiene y la manipulación adecuada de los alimentos se intensifica. De acuerdo con The New York Times, cada año se reportan alrededor de 48 millones de casos de intoxicación alimentaria solo en ese país. Aunque la mayoría de estos episodios provocan síntomas temporales, como náuseas, vómitos y diarrea, algunos conllevan complicaciones graves e incluso pueden causar la muerte, especialmente en grupos vulnerables como niños, personas mayores, mujeres embarazadas o quienes tienen el sistema inmunológico debilitado.

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Entre los alimentos que los expertos suelen evitar debido a su riesgo, se destacan cinco categorías: germinados, embutidos, ensaladas envasadas, marisco crudo y melón precortado. Según Ellen Shumaker, experta en seguridad alimentaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, los brotes como los de alfalfa, frijol y brócoli son particularmente susceptibles ya que crecen en ambientes cálidos y húmedos, lo que favorece el desarrollo de bacterias. Entre 1996 y 2020, estos alimentos se relacionaron con al menos 52 brotes de salmonela, listeria o E. coli, y recientemente se han detectado más casos vinculados a brotes de brócoli y alfalfa, según datos de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos).

Los embutidos también representan un riesgo, pues la listeria puede sobrevivir en ambientes refrigerados, contaminando equipos y otros productos. De acuerdo con la información publicada por The New York Times y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un brote relacionado con embutidos de la marca Boar's Head provocó 60 hospitalizaciones y 10 fallecimientos. La recomendación de las autoridades sanitarias es cocinar estos productos a 74 grados Celsius o evitarlos, en particular para quienes integran los grupos de riesgo.

El riesgo de las ensaladas envasadas radica en el procesamiento masivo de lechugas, que al mezclarse y cortarse en grandes lotes permite que una sola fuente contaminada afecte a múltiples envases. Bill Marler, abogado especializado en seguridad alimentaria, prefiere comprar lechugas enteras y lavarlas en casa, aunque reconoce que ningún método es completamente seguro.

En cuanto al marisco crudo, como las ostras, expertos como Matthew Moore señalan que los patógenos presentes en el agua se acumulan en estos organismos, transmitiendo enfermedades como el norovirus, responsable de unas 60.000 infecciones anuales solo en Estados Unidos, además del riesgo de infección por bacterias del género vibrio.

Por último, los melones precortados pueden presentar contaminación desde el exterior de la fruta. Sandra Eskin, exfuncionaria del Departamento de Agricultura, indicó que, tras el corte, los patógenos pueden multiplicarse si no se mantienen los trozos a temperaturas adecuadas. Un estudio de 2025 reveló 18 brotes asociados a melones cantalupos, sandías y melones de miel precortados entre 2012 y 2021.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los alimentos que más riesgos de intoxicación alimentaria presentan según expertos?

Según The New York Times y diversas entrevistas recogidas en el texto, los alimentos que más se asocian a brotes y riesgos de intoxicación alimentaria incluyen germinados, embutidos, ensaladas envasadas, marisco crudo (especialmente ostras) y melón precortado. Estos productos presentan condiciones propicias para la proliferación de bacterias y virus, ya sea por su entorno de cultivo, su procesamiento o su manipulación, lo que los convierte en opciones que los expertos suelen evitar o recomiendan consumir con precaución.

¿Por qué los embutidos representan un riesgo particular de listeriosis?

La listeria es una bacteria que, según los CDC, puede sobrevivir y crecer en ambientes refrigerados, lo que facilita su propagación en productos cárnicos procesados como los embutidos. Además, la contaminación puede extenderse fácilmente desde un solo trozo de carne a todo un lote a través de los equipos de corte y superficies en contacto. Por esta razón, las autoridades sanitarias recomiendan cocinar los embutidos a una temperatura interna de 74 grados Celsius o evitarlos completamente, sobre todo en personas de alto riesgo.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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