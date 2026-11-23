La congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar envió una carta al dueño de la red social X, Elon Musk, para solicitar que se elimine la cuenta del expresidente colombiano Gustavo Petro tras señalar que sus publicaciones infringen las reglas de la plataforma. En su comunicación, la legisladora pidió dirigir la atención de la compañía hacia el comportamiento digital del exjefe de Estado, quien gobernó Colombia entre 2022 y el 7 de agosto de 2026. “Deseo llamar su atención sobre las graves violaciones del código de conducta de X Corp. cometidas por un antiguo jefe de Estado de Sudamérica”, afirmó Salazar en la misiva.

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Para sustentar su petición, la congresista sostuvo que Petro está difundiendo convocatorias directas contra el actual orden institucional del país y citó una publicación acompañada de un video en la que el exmandatario habla de movilizaciones callejeras. “Gustavo Petro, quien fue presidente de Colombia desde 2022 hasta el 7 de agosto de este año, está publicando llamamientos explícitos al derrocamiento violento del Gobierno colombiano”, expresó la representante, antes de añadir sobre el material compartido en X: “Compartió un vídeo suyo en X en el que afirma que lo que hay que hacer es tomar las calles y que hacerlo conduciría a la restauración del derrocamiento del presidente Abelardo de la Espriella, quien fue debidamente elegido el 21 de junio de este año y asumió el cargo el 7 de agosto”.

Salazar concluyó su solicitud exhortando a los directivos de la red social a tomar una decisión definitiva sobre el perfil del exgobernante ante el riesgo que, según su planteamiento, supone para la estabilidad democrática colombiana. “Gustavo Petro representa una amenaza para la continuidad de la democracia en el país de Colombia. La publicación de Petro en X constituye una clara violación de sus políticas. Por favor, hagan lo correcto y eliminen su cuenta de su plataforma”, solicitó la congresista.

Este pronunciamiento desde Washington se suma a la gestión adelantada en Colombia por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que solicitó formalmente la suspensión de la cuenta de Petro por “posible incitación a la violencia”. Según informó la cartera en un comunicado, la petición fue enviada este domingo al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X a raíz de una publicación del sábado en la que se leía “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, junto con un video de su intervención del 19 de noviembre en Cali durante la jornada de paro nacional.

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