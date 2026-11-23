Su deplorable dicción (decir ‘inresponsable’ en lugar de ‘irresponsable’, o ‘intenperie’ en cambio de ‘intemperie’) y el protuberante yerro al confundir magnesio con manganeso, además del aire de superioridad con que quiso corregir al canciller Omar Bula, y su actitud después de ese bochornoso momento, hicieron que la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada metiera a su partido, el Pacto Histórico, en uno de los trances más incómodos y políticamente costosos, justo cuando trabaja por atraer votantes con miras a las elecciones del año entrante, y las de 2030.

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(Ler interesa: Escándalo por presunta falsificación de títulos académicos de Luz Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico)

En un primer momento, salió en defensa de la política antioqueña su copartidario el exsenador León Fredy Muñoz, que cuestionó al ministro Bula por corregirla. Para Muñoz, lo de Estrada fue uno de esos lapsus verbales que “puede tener cualquiera”, y sugirió que el canciller buscaba restarle “importancia a la profundidad de un debate de control político” con temas como los derechos humanos, el derecho internacional y la situación del pueblo palestino. Además, quiso poner el tema en el plano de la lucha de clases al asegurar que “las diferencias se debaten con respeto, no desde actitudes de superioridad intelectual que pueden reproducir ese clasismo que tanto daño le ha hecho a nuestro país”.

Pero la incorrección no se puede defender. Solo corregir. El uso del lenguaje en público, ya sea escrito o hablado, requiere de corrección, una condición mucho más exigible a quienes representan a conglomerados significativos de ciudadanos en el Congreso de la República. Desde la perspectiva de la dicción, la manera de hablar o escribir se puede considerar buena o mala por el empleo acertado o desacertado de las palabras y construcciones. Punto. Y Estrada mostró que no tiene las competencias para eso, y con su intervención lo que hizo en realidad fue abrir una verdadera caja de Pandora.

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De la incorrección idiomática a la incorrección ética

Las autoridades académicas del lenguaje subrayan que las sociedades que comprenden las profundas repercusiones de la adecuada alfabetización de todos sus miembros, conceden a la ortografía, y al bien decir también, una importancia singular, y el correcto domino del lenguaje está asociado a connotaciones positivas.

Es la propia sociedad la que recompensa, con una buena imagen social y profesional, a quienes escriben y hablan con corrección. Y es también la sociedad la que valora como faltas los errores y la que sanciona a las personas que muestran deficiencias, con juicios que afectan a su imagen. Así que, en ese primer momento, a Estrada se le descalificó por su incorrecta dicción, no porque fuera de extracción popular, antioqueña, o incluso mujer. Nada de eso.

Hay quienes han expuesto también los casos de los ministros de Cultura y Relaciones exteriores del actual Gobierno, Paola Holguín y Omar Bula, respectivamente, por presuntamente presentar problemas con algunos de sus títulos académicos. En realidad, el tema de la falsedad en diplomas y títulos universitarios es de vieja data. Pero resulta evidentemente más notorio en un movimiento que ofrece cambiar las costumbres del pasado.

El exsenador Muñoz hizo, eso sí, lo políticamente correcto: defendió a su copartidaria Estrada y desvió su incorrección verbal hacia el plano de la lucha de clases. Pero la cosa no iba por ahí. Los protuberantes errores de la representante Estrada condujeron a dejar en evidencia que habría incurrido no ya en los lapsus verbales que “puede tener cualquiera”, sino en formas más graves y sofisticadas de incorrección deliberada, esta vez relativas a la falsificación de títulos y tarjetas profesionales, así como de su cartón de bachiller.

Al tiempo que el país pensaba en el caso de Juliana Guerrero, la estrecha colaboradora del expresidente Gustavo Petro, también conocía que la representante Claudia Teresa Romero Nader, del Pacto Histórico, habría mentido sobre sus estudios académicos. Este fin de semana, la también representante del Pacto Histórico Andrea Vargas tuvo que admitir públicamente que aún no cuenta con su título profesional de abogada, pese a haber figurado con esa profesión en sus perfiles oficiales.

Que Estrada viene actuando de manera incorrecta no lo dicen sus contradictores políticos. Este fin de semana resultaron incontables y abrumadoras las voces de rechazo, incluso desde su propia colectividad política, a la actitud que asumió: no renunció a su curul para defenderse de las crecientes demandas que enfrenta sin la investidura de congresista, que es lo que corresponde, sino que anunció que había otorgado poder a un abogado para que la represente, pero sin dejar el Congreso. Y remató asegurando que seguirá guardando silencio, pues no se referirá “a ninguno de los hechos” por recomendación del jurista.

Voces femeninas de la izquierda como las de las representantes del Pacto Histórico Ana Erazo, María Fernanda Carrascal y Laura Daniela Beltrán, y la concejal de Bogotá Heidy Sánchez Barreto, estallaron contra Estrada. Le señalaron su deber (lo correcto) de renunciar y la calificaron de “descarada”. “desfachatada”.

También identificaron claramente el costo político de la situación: “La derecha está feliz con todo el daño que estás haciendo […]. No le hagas más daño a un proyecto que nos ha costado vidas”, dijo Erazo; “Tenga respeto con el electorado, con cada ciudadano que votó esperando ser representado por personas idóneas y con la estatura moral que se necesita… Evidentemente, usted les falló”, le reprochó Carrascal; “¿Acaso no entiende que esto no se trata de usted, sino de una colectividad entera? “Usted no nos representa”, le reclamó Sánchez. Ellas son apenas una parte de la lista de comentarios de políticos de izquierda evidentemente preocupados por lo que es correcto.

Invitar a no votar también es incorrección

Pero el de Estrada no es el único ni el más significativo caso de incorrección en el Pacto Histórico. La semana pasada también se oyó al expresidente Petro, envuelto cada vez en más escándalos, invitar a sus seguidores a no esperar a las elecciones regionales de 2027 ni a las presidenciales de 2030 para que cambie el panorama político del país. “No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el Gobierno actual ilegítimo. Quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”, dijo.

¿No esperar al voto? Las palabras del exmandatario fueron interpretadas por muchos como una incitación a un golpe de Estado, pues vuelven a despreciar las instituciones y los procesos democráticos del país (lo correcto), dándole continuidad a lo que hizo durante toda su presidencia: intentar la deslegitimación por diversos medios de las otras dos ramas del poder público (la Legislativa y la Judicial), el ataque constante a la Registraduría, empresarios y medios de comunicación en clave también de lucha de clases, y el peligroso señalamiento y perfilamiento de sus detractores políticos.

Petro denunció durante la mayor parte de su gobierno un supuesto golpe de Estado o un golpe blando para sacarlo del poder, que solo estaba en su imaginación, porque nunca se presentaron pruebas ni hechos que lo corroboraran. El diario El Colombiano recuerda que “siempre que estallaba un escándalo, que no eran pocos, o cuando se anunciaban investigaciones, Petro sacaba el caballito de batalla del tal golpe contra su gobierno, sin una sola prueba. Amenazó con una Asamblea Constituyente y con sacar el pueblo a las calles para respaldar su mandato. Esos anuncios parecían más una cortina de humo para tapar todo lo que estaba ocurriendo en su administración”.

El partido político que lidera Petro debería pronunciarse con la misma celeridad y contundencia con la que se ha manifestado en el caso de Estrada. Porque, así como le hace daño la actitud de la representante, el caos al que invita su jefe político es quizá más nocivo. El Pacto Histórico no puede olvidar que buena parte de la responsabilidad de su derrota, así fuera por pocos votos, en las pasadas elecciones presidenciales recae en el expresidente. Primero, porque esa elección fue un plebiscito sobre su gobierno; y segundo porque el mandatario estuvo salpicado por hechos de corrupción (UNGRD, para mencionar solo uno) y rodeado de escándalos personales que siguen conociéndose incluso después de que dejara el poder.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.