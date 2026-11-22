Por: Caracol TV

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El reciente escándalo que involucra a Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, se desencadenó el 17 de noviembre de 2026, durante un debate de control político en la comisión segunda de la Cámara de Representantes. De acuerdo con Noticias Caracol, Estrada se enfrentó al canciller Omar Bula al intervenir sobre asuntos mineros. Durante la sesión, corrigió de forma errónea al ministro respecto al magnesio y los materiales catalogados como ‘tierras raras’. La discutible utilización de términos técnicos y errores en la pronunciación dejaron en evidencia deficiencias en su formación como ingeniera de minas. En ese contexto, Estrada pasó de ser poco conocida, a convertirse en centro de atención nacional. A raíz de este episodio, comenzaron a circular en redes sociales supuestas copias de su título universitario, diploma de bachiller, certificado de notas y tarjeta profesional, lo que destapó una cadena de irregularidades en sus documentos académicos y profesionales.

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Ante la controversia, el Pacto Histórico emitió el 19 de noviembre de 2026 un comunicado donde solicitó a Estrada que renuncie a su curul y convocó a una sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Ética Provisional para investigar las denuncias de falsedad documental. Además, la colectividad reiteró su compromiso con la honestidad y la transparencia en la función pública, recalcando que ningún interés individual está por encima de sus principios políticos.

En cuanto al título de bachiller de Estrada, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa de Caramanta, Antioquia, aclaró que la representante no es egresada y que solo cursó hasta el octavo grado en 2016, el cual perdió, y desertó en 2017 sin repetir el año. El colegio denunció que tanto el diploma de bachiller como el acta de grado presentados son apócrifos, y sus firmas fueron falsificadas. La secretaria auxiliar administrativa de la institución acudió ante la Personería Municipal para instaurar denuncias penales por falsedad en documento público ante la Fiscalía General de la Nación.

Por otro lado, la Universidad Nacional de Colombia confirmó que Estrada nunca fue estudiante ni egresada de esa institución. El diploma que exhibía tenía un número de serie asignado a otra persona en 2011. Además, la exdecana de la Facultad de Minas aseveró que la firma en el documento no es suya ni de ningún directivo. El certificado de notas también presentaba inconsistencias graves, por lo que la universidad denunció penalmente los hechos.

Finalmente, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) recibió en noviembre de 2025 la solicitud de matrícula profesional de Estrada. Tras consultar la autenticidad de sus documentos a la universidad y corroborar la falsedad, negó la expedición de la tarjeta profesional. Estrada no apeló la decisión, y el caso fue remitido a la Fiscalía y advertido a la DIAN.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las irregularidades en los títulos académicos de Luz Verónica Estrada?

Las principales irregularidades que rodean la formación académica de Luz Verónica Estrada incluyen la falsificación de su diploma de bachiller y de su supuesto título universitario como ingeniera de minas. Según declaraciones del Colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, solo cursó hasta octavo grado y desertó, por lo que el diploma presentado es ilegal y las firmas en el documento fueron falsificadas. Igualmente, la Universidad Nacional de Colombia aseguró que Estrada nunca fue estudiante ni egresada, y que el diploma presentado corresponde, en número de registro, a otra persona. Esto llevó a denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué el COPNIA negó la tarjeta profesional a Verónica Estrada?

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) negó la tarjeta profesional de ingeniería de minas y metalurgia a Luz Verónica Estrada después de verificar con la Universidad Nacional de Colombia que los documentos educativos presentados eran falsos. El COPNIA, en cumplimiento de su función de inspección y vigilancia, se basó en la certificación oficial de inexistencia de registro estudiantil y de graduación. Ante las inconsistencias, Estrada no ejerció recursos legales y la negativa quedó en firme, lo que posteriormente fue denunciado ante la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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