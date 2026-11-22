Por: Caracol TV

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El soldado Estivinson José Epieyú Pushaina es la víctima mortal que dejó el ataque con explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. El Ejército Nacional confirmó su fallecimiento y reportó que otros 12 militares resultaron heridos durante la acción.

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La información sobre su identidad fue divulgada por la Primera División del Ejército, a través de un comunicado de la Décima Brigada, unidad que rechazó el atentado y señaló que las instalaciones militares fueron atacadas mediante rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, también confirmó que el soldado fallecido pertenecía a un pueblo indígena. En sus declaraciones conocidas por Noticias Caracol, lamentó lo ocurrido y señaló que entre los uniformados heridos también hay militares indígenas. “Desafortunadamente, este ataque cobarde nos deja por saldo un soldado fallecido, perteneciente además a un pueblo indígena”.

Así habría sido el ataque contra el batallón en Cesar

En el más reciente informe se conocieron nuevos detalles sobre la forma en que se habría ejecutado el atentado. Inicialmente, se habló de la posible utilización de drones; sin embargo, el Ejército confirmó que los explosivos fueron lanzados mediante rampas instaladas para ese propósito.

Según la información entregada por la gobernadora del Cesar al noticiero, el ataque se habría realizado desde un camión tipo furgón que estaba ubicado en la vía pública. La mandataria indicó que, de acuerdo con el reporte conocido por las autoridades departamentales, en el vehículo fueron instalados 10 explosivos, de los cuales tres detonaron.

La situación también obligó al cierre de una vía principal en el sector, mientras las autoridades adelantan las labores para garantizar la seguridad. De acuerdo con el reporte, mediante un dron fotográfico se identificó que todavía hay alrededor de siete artefactos explosivos sin detonar.

La gobernadora explicó que, una vez conocieron lo ocurrido, activaron la red hospitalaria del departamento para atender a los uniformados afectados. Por ahora se sabe que los 12 heridos reciben atención en diferentes centros asistenciales: algunos en el hospital de La Jagua de Ibirico, otros en Codazzi, tres en Valledupar y uno en Chiriguaná.

Por su parte, la Primera División del Ejército reiteró su rechazo al ataque e hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita identificar a los responsables. La institución indicó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo para recibir información.

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