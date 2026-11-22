El soldado Estivinson José Epieyú Pushaina es la víctima mortal que dejó el ataque con explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. El Ejército Nacional confirmó su fallecimiento y reportó que otros 12 militares resultaron heridos durante la acción.
La información sobre su identidad fue divulgada por la Primera División del Ejército, a través de un comunicado de la Décima Brigada, unidad que rechazó el atentado y señaló que las instalaciones militares fueron atacadas mediante rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.
La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, también confirmó que el soldado fallecido pertenecía a un pueblo indígena. En sus declaraciones conocidas por Noticias Caracol, lamentó lo ocurrido y señaló que entre los uniformados heridos también hay militares indígenas. “Desafortunadamente, este ataque cobarde nos deja por saldo un soldado fallecido, perteneciente además a un pueblo indígena”.
#ComunicaciónOficial | La #DécimaBrigada unidad orgánica de la Primera División se permite informar a la opinión pública que:Lee También
Descubren que otra congresista del Pacto Histórico que no está titulada; ella lo admitió y se defendió José Antonio Suárez presenta gran exposición de dibujos y grabados en Bogotá tras una década de ausencia Cámara de Representantes evalúa solicitud para verificar títulos académicos de sus miembros tras reciente controversia Repudio a Sandra Ramírez por negar ante la JEP abusos y reclutamiento de menores; Cabal lanzó dardo
1. En una flagrante vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos, las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2 en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado mediante el empleo de rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.
2. Como consecuencia de esta acción criminal fue asesinado nuestro #HéroePorSiempre, soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y 12 militares más resultaron heridos, quienes reciben atención médica en diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento.
3. Rechazamos categóricamente esta acción criminal e invitamos a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita dar con los responsables del ataque y prevenir estos hechos violentos que ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública. Para ello, está habilitada la #Línea107 contra el terrorismo.
#PatriaHonorLealtad
— Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) November 22, 2026
Así habría sido el ataque contra el batallón en Cesar
En el más reciente informe se conocieron nuevos detalles sobre la forma en que se habría ejecutado el atentado. Inicialmente, se habló de la posible utilización de drones; sin embargo, el Ejército confirmó que los explosivos fueron lanzados mediante rampas instaladas para ese propósito.
Según la información entregada por la gobernadora del Cesar al noticiero, el ataque se habría realizado desde un camión tipo furgón que estaba ubicado en la vía pública. La mandataria indicó que, de acuerdo con el reporte conocido por las autoridades departamentales, en el vehículo fueron instalados 10 explosivos, de los cuales tres detonaron.
La situación también obligó al cierre de una vía principal en el sector, mientras las autoridades adelantan las labores para garantizar la seguridad. De acuerdo con el reporte, mediante un dron fotográfico se identificó que todavía hay alrededor de siete artefactos explosivos sin detonar.
La gobernadora explicó que, una vez conocieron lo ocurrido, activaron la red hospitalaria del departamento para atender a los uniformados afectados. Por ahora se sabe que los 12 heridos reciben atención en diferentes centros asistenciales: algunos en el hospital de La Jagua de Ibirico, otros en Codazzi, tres en Valledupar y uno en Chiriguaná.
Por su parte, la Primera División del Ejército reiteró su rechazo al ataque e hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita identificar a los responsables. La institución indicó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo para recibir información.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO