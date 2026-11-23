La angustia de una familia en Bogotá aumenta con el paso de las horas por la desaparición de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, un adolescente de 17 años, de quien no se tiene información desde el pasado 19 de noviembre. Su madre, Viviana Morales Puentes, entregó detalles sobre los últimos movimientos conocidos del joven y pidió colaboración para encontrarlo.

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En entrevista con City Noticias, la mujer explicó que su hijo salió con destino a la Universidad de los Andes, pero nunca llegó a ingresar a las instalaciones. Desde entonces, sus familiares desconocen qué ocurrió con él y esperan que las labores de búsqueda permitan establecer su paradero.

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Uno de los aspectos que más preocupa a Viviana es que, según la información que ha conocido la familia, Gabriel sí llegó a un sector cercano a la institución educativa, pero los registros de acceso no muestran que hubiera entrado.

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“Él cogió un vehículo de una aplicación, se dirigió hacia la Universidad de los Andes”, relató la madre durante la entrevista.

Posteriormente, explicó que la verificación realizada permitió establecer que el adolescente no ingresó a la universidad. “Los registros de la Universidad de los Andes fue que él nunca ingresó y desde ahí perdimos el rastro de él”, manifestó.

En medio de la búsqueda, Viviana Morales Puentes compartió una descripción de las prendas que vestía su hijo cuando fue visto por última vez, con el propósito de facilitar su identificación. Según explicó, Gabriel llevaba un pantalón azul petróleo, una chaqueta negra y posiblemente una camisa del mismo color debajo de esta. También tenía tenis negros y un morral negro.

La mujer agregó que el adolescente tiene características físicas que podrían ayudar a reconocerlo: mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura delgada, tiene el cabello muy rizado, casi afro, ojos cafés y rostro delgado. La información fue difundida para que quienes lo hayan visto o tengan algún dato sobre sus últimos movimientos puedan comunicarlo a las autoridades.

Durante la conversación con City Noticias, la madre también explicó que las autoridades adelantan diferentes procedimientos para reconstruir el recorrido de Gabriel y establecer qué ocurrió después de que abordó el vehículo solicitado mediante una aplicación.

Entre las actividades mencionadas están la revisión de cámaras de seguridad, la verificación de información relacionada con aplicaciones de transporte y el rastreo del teléfono celular del adolescente.

“Estamos en revisión de cámaras, seguimiento de aplicaciones, rastreo del móvil”, indicó Viviana Morales Puentes.

Asimismo, señaló que integrantes de Carabineros de Monserrate han participado en las labores de búsqueda en sectores cercanos al lugar donde se perdió el rastro del joven. La familia espera que estas verificaciones permitan obtener información que ayude a esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Viviana Morales Puentes se dirigió directamente a su hijo y le pidió que regresara a casa. La mujer expresó la angustia que atraviesa su familia y aseguró que lo esperan.

“Gabriel, vuelve porque te necesitamos aquí con nosotros. No tengas miedo de volver”, manifestó.

Además, hizo un llamado a las personas que puedan tener información sobre el paradero del adolescente y expresó su preocupación ante la posibilidad de que alguien lo esté reteniendo contra su voluntad.

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“Y sí, por favor, alguien me lo tiene retenido, devuélvame, él es una persona de bien y no le hace daño a nadie, es un adolescente de 17 años y lo necesitamos lo más pronto en nuestro hogar”, expresó la madre.

Mientras avanzan las labores de búsqueda, la familia mantiene la esperanza de encontrar a Gabriel y pide a los ciudadanos que compartan su información y reporten cualquier dato que pueda contribuir a localizarlo.

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