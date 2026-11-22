Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa posicionándose como una capital cultural clave en el mundo de la música clásica con la realización de tres esperados conciertos en noviembre de 2026, en los que destacarán los ganadores de la primera edición del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, celebrada en 2025. Según información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), los virtuosos Maria Lundina de Rusia, Ruifeng Lin de China e Iván Orlín de Colombia deleitarán a la audiencia bogotana con tres presentaciones únicas en reconocidos escenarios, como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Auditorio Fabio Lozano.

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El viernes 20 de noviembre, Maria Lundina, quien obtuvo el segundo puesto en el certamen, interpretará el aclamado 'Concierto para violín' de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y bajo la batuta de Robin O'Neill, director británico. Ese mismo programa incluirá la 'Polonesa de Eugene Onegin' del mismo compositor y la 'Sinfonía n.º 3' de Sergei Rachmaninov. Por su parte, el sábado 28 de noviembre, el violinista chino Ruifeng Lin, ganador del primer lugar, compartirá escenario con el colombiano Iván Orlín, quien fue galardonado con un premio especial por su interpretación de la obra de la colombiana Carolina Noguera. Juntos presentarán 'Cuento en ocho cuerdas', una experiencia que navegará por sonoridades de China y Colombia.

El domingo 29 de noviembre será el turno nuevamente de Ruifeng Lin, quien interpretará el 'Primer Concierto para violín' de Henryk Wieniawski junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Joachim Gustafsson de Suecia. El programa también incluirá la 'Sinfonía doméstica' de Richard Strauss. La adquisición de entradas para estos eventos está disponible en la plataforma TuBoleta.

La primera edición del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la SDCRD, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, atrajo a 122 violinistas de 30 países en 2025, siendo seleccionados 20 finalistas de 10 nacionalidades. El jurado estuvo presidido por Lucie Robert (Canadá) y conformado por reconocidas figuras internacionales. En la gran final del 7 de noviembre de 2025, Ruifeng Lin resultó ganador y recibió 30.000 dólares, seguido por Maria Lundina (20.000 dólares) y Lucilla Mariotti de Italia (10.000 dólares). La convocatoria para la segunda edición en junio de 2027 ya está abierta para jóvenes violinistas menores de 29 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de los ganadores del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, los conciertos se llevarán a cabo el 20, 28 y 29 de noviembre de 2026. Los escenarios serán el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Auditorio Fabio Lozano en Bogotá. Las presentaciones contarán con Maria Lundina, Ruifeng Lin e Iván Orlín como protagonistas, junto a agrupaciones musicales y directores invitados.

¿Qué es el Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá y quiénes pueden participar?

Según la información oficial, el Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá es una plataforma para la proyección de jóvenes violinistas de todo el mundo. En la primera edición, participaron músicos menores de 30 años, y para la segunda edición, que será del 11 al 20 de junio de 2027, pueden inscribirse violinistas de hasta 29 años. La convocatoria está abierta a nivel mundial y toda la información se encuentra en el sitio web oficial del concurso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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