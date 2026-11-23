Por: Portal Bogotá

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El piloto de transformación integral de la Plazoleta de la Mariposa, ubicada en el sector de San Victorino, ha mostrado avances significativos desde su inicio. De acuerdo con la información oficial, el proyecto arrancó el 5 de octubre y, en sus primeras semanas de funcionamiento, logró recolectar 129.130 toneladas de residuos. Esto fue posible gracias a la instalación de dos cajas estacionarias que sirvieron para la adecuada disposición de residuos ordinarios generados por la alta actividad comercial del sector. Tal recolección ha impactado positivamente en la reducción de acumulación de bolsas en el espacio público y, en consecuencia, ha mejorado visiblemente el entorno y las condiciones de limpieza de esta área comercial clave de la ciudad, según el reporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

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De acuerdo con Armando Ojeda, director de la UAESP, "este piloto nos permite evaluar alternativas para mejorar la prestación del servicio de aseo en sectores de alta actividad comercial". Ojeda destaca que el objetivo no se limita únicamente a instalar cajas estacionarias, sino que busca, además, promover mejores hábitos de disposición de residuos y promover el trabajo conjunto con comerciantes, vendedores y ciudadanía para recuperar el espacio público.

El modelo operativo introducido en la plazoleta entre el 5 de octubre y el 9 de noviembre de 2026 implicó que los operarios de barrido transportaran directamente los residuos a las cajas, eliminando la antigua práctica de apilar bolsas en las esquinas. Posteriormente, vehículos especializados intercambian las cajas llenas por vacías, lo que optimiza la logística del aseo y agiliza los tiempos de recolección.

Esta iniciativa es producto de un trabajo articulado entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la UAESP, Promoambiental Distrito, el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Alcaldía Local de Santa Fe, quienes diseñaron una estrategia que integra infraestructura, operación y acciones de cultura ciudadana. A la par, el IPES dispuso un punto de atención móvil en la plazoleta para impartir actividades pedagógicas sobre el correcto manejo y disposición de residuos, especialmente dirigidas a vendedores informales.

Inicialmente, la operación de las cajas estacionarias estaba planificada hasta el 6 de diciembre, pero buenos resultados logrados han facilitado su continuidad de lunes a sábado durante lo que queda de 2026. A futuro, la UAESP proyecta extender la estrategia a 2027, realizando seguimiento técnico y operativo para monitorear su impacto en limpieza y recuperación del espacio público.

¿Cómo ha impactado la estrategia de cajas estacionarias en la limpieza de San Victorino?

La estrategia ha mejorado la limpieza y el orden en la Plazoleta de la Mariposa, permitiendo la recolección de grandes cantidades de residuos y reduciendo la acumulación de bolsas en el espacio público. Las acciones pedagógicas han fortalecido la cultura ciudadana y promovido prácticas más responsables entre los actores comerciales del sector.

¿Qué entidades participan en la transformación de la Plazoleta de la Mariposa y cuál es su rol?

La transformación es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la UAESP, con el apoyo de Promoambiental Distrito, el Instituto para la Economía Social (IPES), la Alcaldía Local de Santa Fe y otras entidades distritales. Cada una contribuye con infraestructura, operación de aseo, acciones pedagógicas y seguimiento técnico del proceso para asegurar el éxito del modelo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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