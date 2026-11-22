Por: Portal Bogotá

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La vida cultural y artística de Bogotá promete una semana vibrante del 20 al 26 de noviembre de 2026, con una agenda cargada de eventos destinados a todo tipo de público, organizada y promovida por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Según la página oficial de la alcaldía, estos planes incluyen conciertos, festivales, muestras gastronómicas, teatro, danza, talleres y experiencias en espacios emblemáticos de la capital. Muchos de los eventos son gratuitos y otros requieren boletería, lo que permite el acceso a personas de diferentes intereses y posibilidades.

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Uno de los eventos destacados es la serie de conciertos protagonizados por los ganadores del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá. Artistas como Ruifeng Lin, Maria Lundina e Iván Orlín regresan a la capital para presentarse en reconocidos escenarios como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Auditorio Fabio Lozano. El repertorio abarca obras icónicas de compositores como Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov y Henryk Wieniawski, lo que ofrece una propuesta de alto nivel para los amantes de la música clásica.

La diversidad artística se refleja en el Festival Contracuerpo 2026, que reúne ocho proyectos de danza contemporánea y urbana ganadores de la Beca LEP de Danza Contracuerpo. Estas presentaciones se llevarán a cabo en diferentes bibliotecas públicas de Bogotá, permitiendo a varios barrios acceder a funciones gratuitas y generando espacios de encuentro cultural.

Así mismo, quienes estén interesados en la artesanía y la gastronomía podrán visitar el Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL, donde 85 artesanos y artesanas exhiben productos hechos a mano, acompañados de muestras musicales, talleres y charlas académicas. Todo esto busca fortalecer el sector artesanal de la ciudad, de acuerdo con información de la SDCRD.

Otros planes imperdibles incluyen jornadas musicales con la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) bajo el lema ‘La paz en nuestro tiempo’, un circuito cervecero llamado ‘Teusaquillo Sabe a Pola’ para explorar la cerveza artesanal y experiencias culinarias, y el estreno de Bogotá Improvisa, un reality de comedia en Canal Capital. La agenda también incluye actividades que conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tanto en el Parque Santander como en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con conciertos y muestras de talento femenino.

Para cerrar la semana, propuestas como el concierto inmersivo de La Chiva Gantiva en el Planetario o la presentación de la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá, amplían el abanico cultural que fortalece la participación y el acceso a espacios de expresión y formación artística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos culturales más imperdibles en Bogotá del 20 al 26 de noviembre de 2026?

Entre los planes más destacados para esa semana se encuentran los conciertos de ganadores del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, el Festival Contracuerpo con presentaciones gratuitas de danza en varias bibliotecas públicas, el Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL en el Parque de la 93, conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá enfocados en la paz, el circuito gastronómico ‘Teusaquillo Sabe a Pola’, el estreno del reality de comedia Bogotá Improvisa y actividades de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

¿Qué es la Beca LEP de Danza Contracuerpo y cómo participa en el Festival Contracuerpo 2026?

La Beca LEP de Danza Contracuerpo es un reconocimiento que premia proyectos de danza contemporánea y urbana en Bogotá. En 2026, ocho propuestas ganadoras fueron seleccionadas para presentarse dentro del Festival Contracuerpo. Estas agrupaciones llevan 30 funciones a bibliotecas públicas de la ciudad, algunas incluso extendiéndose hasta febrero de 2027, con el propósito de acercar la danza a diferentes comunidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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