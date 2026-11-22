Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tiene previsto realizar cortes de agua programados en varias zonas de Bogotá y en el municipio de Soacha, entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre de 2026. Esta medida fue anunciada por la EAAB y está destinada a adelantar labores de reparación, mantenimiento y modernización en las redes de distribución, así como en la instalación y reposición de distintos accesorios de acueducto. De acuerdo con la información de la empresa, estas intervenciones buscan evitar averías de mayor impacto tanto en las tuberías como en otros componentes esenciales del sistema de suministro.

Sigue a PULZO en Discover

Las labores afectarán principalmente sectores de las localidades de San Cristóbal, Usaquén, Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba, Engativá, Fontibón y Puente Aranda, además de múltiples barrios de Soacha. La EAAB detalló que los trabajos incluyen actividades como cambios de accesorios, mantenimiento correctivo y preventivo, empates en las redes, así como la instalación de hidrantes y válvulas en diversos puntos estratégicos. Por ejemplo, el lunes 23 de noviembre, el corte en San Cristóbal será entre la 1:00 p. m. y las 5:00 p. m., mientras que en Usaquén la suspensión comenzará a las 9:00 p. m. y tendrá una duración de ocho horas. Para los días siguientes y hasta el jueves 26, la programación varía según el sector, con cortes que oscilan entre cuatro y hasta 34 horas en algunos casos, dependiendo de la complejidad de los trabajos y las necesidades técnicas.

Ante los cortes programados, la EAAB recomienda a los residentes y usuarios abastecerse previamente, llenando tanques de reserva únicamente con el agua indispensable. Además, sugiere que, si se almacena agua en recipientes, esta se consuma antes de 24 horas para garantizar su potabilidad. También se aconseja priorizar el uso para actividades básicas como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para lugares de alta afluencia, como clínicas y hospitales, la EAAB dispondrá de carrotanques, los cuales podrán ser solicitados a través de la línea 116. Esta serie de medidas busca minimizar el impacto de los trabajos y conservar la normalidad en servicios esenciales para la ciudadanía.

La información detallada de los cortes y recomendaciones fue confirmada por la EAAB y publicada por El Espectador, garantizando la fiabilidad de los datos proporcionados para la ciudadanía.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y Soacha afectados por los cortes de agua según la EAAB?

De acuerdo con la EAAB, los cortes de agua programados impactarán barrios en las localidades de San Cristóbal, Usaquén, Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba, Engativá, Fontibón, Puente Aranda, y varios de Soacha. Entre los sectores mencionados están Arboleda Santa Teresita, Ciudad Londres, El Nogal, Porciúncula, El Porvenir, Sierra Morena, Barrancas Norte, Sabana Grande, Santa Rosita y muchos más, detallados en función del día y tipo de intervención.

¿Por qué realiza la EAAB cortes de agua y en qué consisten los trabajos de mantenimiento?

La EAAB efectúa los cortes de agua para ejecutar labores de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, así como la instalación de accesorios como hidrantes y válvulas. Estas intervenciones buscan prevenir daños graves en la infraestructura, asegurar un suministro confiable y mejorar la prestación del servicio. Los trabajos se programan por zonas y horarios con el objetivo de impactar lo menos posible a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z