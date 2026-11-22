Por: El Espectador

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La situación interna del Pacto Histórico atraviesa momentos de tensión debido a los señalamientos contra la representante Luz Verónica Estrada, acusada de supuestamente presentar títulos académicos falsos. Según reveló El Espectador, la coordinación nacional provisional del partido —liderado por el expresidente Gustavo Petro— solicitó de forma explícita la renuncia de Estrada a la Cámara de Representantes y el inicio de su defensa frente a las instancias partidistas y judiciales. Sin embargo, la congresista hasta ahora ha rechazado hacer pronunciamientos de fondo, limitándose a informar que contrató un abogado y que atenderá los llamados de la justicia, además de manifestar en su cuenta de X que “por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos”.

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La decisión final sobre la continuidad de Estrada sigue sin sanción oficial; la representante mantiene su curul por el momento, mientras en la Comisión de Ética del Congreso se considera solicitar una suspensión temporal de sus funciones. Algunos miembros de esa comisión aseguraron a El Espectador que aún no han sido citados para deliberar sobre este punto, aunque habría respaldo para tomar medidas. Paralelamente, el partido anunció la convocatoria de la Comisión Nacional de Ética “con el propósito de asumir el caso relacionado con las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales”.

Este caso ha destapado otros cuestionamientos dentro de la misma bancada. Claudia Romero Nader, representante por Bogotá, ha sido señalada de presentarse como administradora de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, aunque su nombre no figura en los registros de egresados, según la información de El Espectador. Romero Nader aún no ha respondido públicamente. En contraste, Andrea Vargas, representante por Atlántico, aclaró que es egresada pero no graduada de Derecho por la Universidad del Atlántico, asegurando que espera recibir su título en los próximos meses y negando cualquier falsificación de documentos o uso indebido del cargo.

Por otro lado, el expresidente Petro, aunque no se refirió a estos casos directamente, sí criticó en redes sociales el retiro de su esquema de seguridad oficial, señalando: “Al gobierno no le importa un atentado contra mí”. Además, enfrenta actualmente graves denuncias por supuesto direccionamiento de contratos a cambio de favores sexuales y por el presunto uso irregular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para incidir en las elecciones presidenciales, acusaciones que ha negado rotundamente. Hasta la fecha, el partido no se ha pronunciado sobre estos señalamientos que también salpican al exmandatario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias puede tener para el Pacto Histórico la salida o suspensión de Luz Verónica Estrada?

De acuerdo con El Espectador, la colectividad evalúa mecanismos internos y posibles sanciones, incluida una suspensión temporal, que afectarían la imagen del partido y su representación en la Cámara de Representantes. Un eventual relevo o sanción marcaría un precedente para el manejo de denuncias similares dentro del movimiento y su capacidad de autorregulación frente a la opinión pública.

¿Qué es la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y por qué menciona Gustavo Petro su uso en campañas políticas?

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es una entidad estatal encargada de la coordinación y producción de inteligencia para la seguridad nacional. Según El Espectador, Gustavo Petro ha sido señalado de presunto uso irregular de esta dirección para incidir en campañas presidenciales, hecho que él niega y que hasta el momento no ha tenido respuesta oficial de la colectividad política.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.