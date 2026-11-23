Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una tragedia vial impactó al municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, la tarde del domingo 22 de noviembre. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Salud del Tolima, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUET), el hecho se produjo cerca de las 6:30 p. m. cuando una tractomula, al parecer, presentó una falla en su sistema de frenos. Esta situación habría provocado que el vehículo de carga pesada perdiera el control y, tras maniobrar sin éxito, terminara impactando contra diferentes automotores y establecimientos comerciales de la zona.

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El reporte preliminar indica que el siniestro involucró al menos tres motocicletas y varios automóviles. Además, el impacto afectó seriamente cuatro establecimientos comerciales en el sector, causando cuantiosos daños materiales. La magnitud de la emergencia fue tal que, según la Secretaría de Salud departamental, el saldo inicial dejó cinco personas fallecidas —tres mujeres y dos hombres— y 11 personas heridas.

Tras el accidente, los organismos de socorro actuaron rápidamente para atender a los lesionados. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Ibagué, entre los que se encuentran la Clínica Tolima y la Clínica Medicadiz, así como otras instituciones pertenecientes a la red hospitalaria de la capital tolimense. El CRUET realiza un seguimiento constante al estado de salud de los afectados y coordina la respuesta médica para garantizar el tratamiento necesario.

Mientras tanto, la situación del conductor de la tractomula permanece bajo investigación. Un comunicado de la Gobernación del Tolima informa que el conductor estaría en Ibagué, y las autoridades trabajan para verificar si figura entre las personas fallecidas. Si se confirma su deceso, la cifra de víctimas mortales ascendería a seis, aunque ese dato no ha sido ratificado oficialmente.

Como consecuencia del accidente, las autoridades cerraron el corredor vial que conecta Ibagué y Armenia a través del Alto de La Línea, con el fin de facilitar las labores de inspección, retiro de los vehículos y atención de la emergencia. Por ahora, la hipótesis principal sostiene que una falla en el sistema de frenos de la tractomula habría sido la causa, pero será responsabilidad de las autoridades competentes establecer el motivo definitivo.

La Gobernación del Tolima expresó su solidaridad con las familias afectadas por este trágico suceso. El municipio de Cajamarca y el departamento en general se vieron sacudidos por la magnitud y las consecuencias de esta emergencia vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el balance oficial de víctimas y heridos en el accidente de la tractomula en Cajamarca?

De acuerdo con el reporte preliminar de la Secretaría de Salud del Tolima y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUET), el balance oficial hasta el momento es de cinco personas fallecidas —entre ellas tres mujeres y dos hombres— y 11 personas heridas, trasladadas a diferentes centros asistenciales de Ibagué.

¿Qué es el CRUET y cuál fue su papel en la atención de la emergencia en Tolima?

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUET) es una entidad encargada de coordinar y supervisar la atención médica de emergencias en el departamento. En este caso, el CRUET se ocupó de reportar cifras oficiales, coordinar el traslado de los heridos a hospitales y realizar seguimiento a la evolución médica de las víctimas tras el accidente en Cajamarca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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