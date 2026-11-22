Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una lamentable tragedia se presentó en la noche del sábado 21 de noviembre en la vía que conecta a Ibagué con El Espinal, específicamente en el sector donde antes funcionaba la planta de Cemex. Según los primeros datos recopilados, un automóvil perdió el control a aproximadamente las 11:40 de la noche y terminó por estrellarse contra una vivienda ubicada a un costado de la carretera, afectando su estructura y provocando la muerte de Wilinton Ortiz, quien se encontraba descansando en el interior de la casa. Los informes iniciales indican que el vehículo involucrado era un Kia Picanto de color negro.

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El impacto no solo causó daños materiales graves en la vivienda, sino que, debido a la magnitud del choque, el automóvil alcanzó y arrolló al hombre en cuestión, quien perdió la vida de manera instantánea y en el mismo lugar de los hechos. De acuerdo con los reportes, el vehículo era conducido por un hombre de 54 años y, tras lo ocurrido, tanto él como otras dos personas fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento, no existe un reporte detallado sobre la gravedad de las lesiones sufridas por estos individuos ni información actualizada sobre su estado posterior al accidente.

La atención inicial del siniestro estuvo a cargo de unidades de la Policía de Tránsito y Transporte de Carreteras, quienes llevaron a cabo los procedimientos requeridos para la documentación del accidente y para avanzar en el proceso de reconstrucción de los hechos. En este momento, las autoridades se encuentran investigando las causas que originaron que el conductor perdiera el control del automóvil y terminara por estrellarse contra la vivienda. Es fundamental resaltar que dentro de las diligencias pendientes se encuentra la espera del resultado de la prueba de alcoholemia practicada al conductor. Según la información disponible, no se puede afirmar que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol, ya que el resultado de dicho examen aún no ha sido revelado.

Mientras avanzan estas investigaciones, las autoridades enfrentan la tarea de esclarecer exactamente qué provocó el accidente y así determinar eventuales responsabilidades. Por lo pronto, este trágico suceso deja como consecuencia la muerte de Wilinton Ortiz, quien fue sorprendido en su propio hogar por el violento impacto del vehículo, resaltando los riesgos que implican los accidentes de tránsito en áreas residenciales aledañas a carreteras principales.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Wilinton Ortiz en Ibagué?

El accidente sucedió cuando un automóvil, un Kia Picanto negro, perdió el control sobre la vía que une Ibagué y El Espinal y terminó por estrellarse contra una vivienda ubicada en el sector de la antigua planta de Cemex. El impacto provocó daños graves en la estructura y arrolló a Wilinton Ortiz, quien se encontraba descansando en el interior de su hogar.

¿Qué están investigando las autoridades sobre el accidente de tránsito en Ibagué?

Las autoridades están analizando las causas que llevaron al conductor del vehículo a perder el control y estrellarse contra la vivienda. Entre las acciones pendientes figura el resultado de la prueba de alcoholemia para el conductor, lo que permitirá determinar si estuvo bajo los efectos del alcohol. También buscan establecer las posibles responsabilidades del hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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