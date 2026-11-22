La determinación de Verónica Estrada de no renunciar a pesar de la polémica con sus títulos académicos cuenta de la mano con una inesperada revelación por parte de un experto en el caso.

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Mauricio Toro, congresista de la Alianza Verde y miembro de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, se refirió en entrevista a la polémica situación que protagoniza la miembro del Pacto Histórico.

“Me voy a referir el procedimiento que tiene que establecer la Comisión de Ética del Congreso de la República sin hacer calificaciones puntuales sobre el caso para que no me vayan a recusar por lo que tengo que mantener neutralidad como miembro de esta comisión y juez que tendría que conocer de las eventuales denuncias que lleguen contra la representante”, aclaró en primera instancia en conversación con Caracol Radio.

El representante a la Cámara explicó cuál es el proceso que se viene por parte de los encargados de ese seguimiento en el parlamento colombiano frente a los supuestos diplomas falsos.

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“Desde la comisión estamos esperando la llegada de las denuncias que se hayan interpuesto hasta el momento. La idea es que mañana [lunes] y el martes podamos conocer de esas denuncias, de tal manera que el presidente de la comisión pueda asignarle el caso a alguno de los representantes investigadores que componemos la comisión para que de esa manera arranque la investigación de las pruebas que se adjunten frente a la presunta falta disciplinaria que ella haya podido cometer en función como congresista y que haya afectado la ética del Congreso y las acciones puntuales del trabajo, que es lo que la comisión investiga”, indicó.

A pesar de que el propio Pacto Histórico solicitó la dimisión de Verónica Estrada a su cargo, una inesperada revelación dejó en evidencia que es una decisión a la que no está obligada.

“Nuestra función como tal es investigar si hubo una falta disciplinaria frente a las acciones de la congresista y si existió o no. Ella está en pleno derecho de no renunciar, lo cual desde la perspectiva de muchos es una falta a la ética y debería renunciar y apartarse del cargo, dicen algunos, para que se pueda defender de sus presuntas acciones, fuera del cargo. Sin embargo, la ley en este momento no establece una obligación para que ella deba renunciar, entendiendo que el Código Civil, Penal y el Especial de la Comisión de Ética hablan de la presunción de inocencia, por lo que una persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, razón por la cual no existe una razón legal, desde nuestra función, hablo como representante investigador y no como ciudadano, no tiene obligación de renunciar”, remarcó Toro.

En esa misma línea, puso sobre la mesa cuál es el alcance por parte del Congreso frente a uno de los episodios controversiales durante la presente legislatura, en apenas poco más de tres meses.

“Lo que hace la Comisión de Ética es imponerle sanciones si después de las pruebas allegadas se demuestra que atentó contra la ética del congresista y ahí ya la comisión podría imponer penas que van desde una amonestación pública, suspendiéndola del ejercicio del cargo entre 10 y 180 días que es el alcance máximo que tendría la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista. Es decir, tan pronto como conozcamos de las denuncias que se vengan, pues allí ya tendríamos que definir entre los representantes cuál puede ser la sanción que se le pueda imponer, pero no podríamos nosotros entrar a opinar o simplemente obligarle a renunciar porque eso es autonomía de la congresista y de lo que ella considere que se debe hacer”, señaló.

Toro cuestionó el comportamiento de quienes como Estrada no acuden a la renuncia a pesar de los señalamientos delicados en su contra.

“Lo que sí tengo que decir es que algunos congresistas que se han visto envueltos en escándalos, pues el hecho de no apartarse del cargo para que la investigación pueda continuar puede afectar un poco la ética de su individualidad y la misión que lleva desde lo público”, manifestó.

Toro explicó quién decide el futuro de Verónica Estrada por los presuntos títulos falsos, al tiempo de cuáles son los escenarios que se avecinarían dependiendo la determinación.

“Quien debe definir eso es el Consejo de Estado y la Corte Suprema, dependiendo. En este caso, la Corte Suprema es el investigador y acusador sancionatorio de los congresistas deberá ser quien decide si hay un delito penal. Nosotros simplemente investigamos faltas a la ética y por lo tanto no podríamos ni quitarle la curul ni sancionarla penal, fiscal o administrativamente. Eso depende del proceso que se haga. En este momento, si ella sale entonces será el Consejo Nacional Electoral el que decida si entra la siguiente persona en la lista o allí se le decreta una pérdida de investidura y, por lo tanto, una silla vacía”, sentenció.

Cabe recordar que en el caso de la silla vacía, el Pacto Histórico perdería esa curul dentro del Congreso, lo que se convertiría en un hueco clave dentro de los proyectos del partido.

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