La congresista Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, está en el centro de una nueva polémica por las presuntas falsedades en sus documentos académicos y profesionales.

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La representante habría presentado un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, pero la institución negó que se hubiera graduado e informó que ni siquiera cursó un semestre. Además, también habría presentado una tarjeta profesional falsificada para obtener un contrato en la Dian.

La universidad denunció el caso ante la Fiscalía hace más de un año, mientras que Estrada mantiene silencio frente a los señalamientos.

Sin embargo, un aspecto que ha generado preocupación es que la congresista hacía parte de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso, lo que le habría permitido acceder a información de inteligencia del Estado.

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Este organismo está integrado por ocho legisladores, cuatro senadores y cuatro representantes a la Cámara, y tiene como función ejercer control político sobre las actividades de inteligencia y contrainteligencia, vigilar el uso de los recursos y verificar el respeto de las garantías constitucionales.

La comisión fue creada mediante la Ley Estatutaria 1621 de 2013 y es presidida por el senador Germán Rodríguez.

Entretanto, el Pacto Histórico le habría pedido a Estrada renunciar a su curul para concentrarse en responder por las investigaciones y los cuestionamientos relacionados con sus documentos.

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