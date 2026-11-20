El escándalo por los presuntos títulos falsos de la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, sigue creciendo y ya suma cinco denuncias ante la justicia.

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La congresista es señalada de presentar documentos académicos presuntamente falsificados para acceder a contratos públicos y privados, situación que podría poner en riesgo su curul.

La Universidad Nacional denunció en 2024 inconsistencias en su diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

Sin embargo, en marzo de 2025 Estrada consiguió un contrato de asesoría en la Dian, durante la dirección de Luis Eduardo Llinás, quien posteriormente fue contratado como asesor de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), encargado de asuntos de inteligencia y contrainteligencia.

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Llinás aseguró que fue engañado en su buena fe, mientras que Cielo Vega, entonces subdirectora de Compras y Contratos de la Dian, afirmó que confió en la documentación entregada por la congresista.

El caso se complicó aún más luego de que el colegio donde Estrada aseguró haberse graduado de bachiller confirmara que no terminó sus estudios de educación media y que, en 2017, cursaba octavo grado.

Además, se conoció que la representante tenía acceso a información de inteligencia y contrainteligencia del Estado por integrar la comisión legislativa encargada de esos asuntos.

La Corte Suprema evalúa cinco denuncias en su contra, mientras la Fiscalía sigue sin explicar los avances de la investigación.

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