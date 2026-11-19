La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Lalis Beltrán, rechazó contundentemente los presuntos títulos falsos atribuidos a su compañera de bancada Luz Verónica Estrada Holguín.

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Mediante una publicación en su cuenta oficial de X (antes conocida como Twitter), la congresista expresó su profunda indignación ética frente al escándalo académico.

“Lo que acaba de descubrirse, si se prueba es profundamente doloroso, no solo por ser mi partido. Soy una mujer de un barrio popular que le costó demasiado pagar el crédito de Icetex para pagarse la universidad y eso me atraviesa”, manifestó Beltrán.

La controversia estalló luego de que la Universidad Nacional de Colombia certificara mediante oficio del 23 de octubre de 2025 que Estrada Holguín nunca se graduó allí.

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Concretamente, el supuesto diploma falso de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín estaba fechado el 16 de noviembre de 2021, en un caso que salió a flote este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Además, el caso de Verónica Estrada provocó dos denuncias ante la Corte Suprema de Justicia y cuestionamientos por un contrato de 78 millones de pesos en la DIAN durante 2025.

De ahí, ‘Lalis’ puso sobre la mesa un mensaje punzante sobre la responsabilidad del Pacto Histórico, partido político al que ambas pertenecen, frente a este escándalo.

“Quienes asumimos la responsabilidad de hacer parte del Pacto, lo hacemos con convicciones claras en defensa de la educación y de los derechos. Esto es inaceptable, el comité de ética del Pacto tiene que hacer lo propio y darle un mensaje de transparencia a la militancia”, exigió Beltrán.

Paralelamente, la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico solicitó activar formalmente su Comité de Ética garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia de la investigada.

“Nuestras luchas no pueden estar permeadas por decisiones individuales. Deben tomarse todas las medidas correspondientes”, puntualizó la parlamentaria en su pronunciamiento público dirigido a la colectividad.

De este modo, crecen las presiones internas dentro del Pacto Histórico para esclarecer los hechos y proteger la credibilidad pública frente a la ciudadanía colombiana.

¿Quién es ‘Lalis’?

Laura Daniela Beltrán Palomares, reconocida nacionalmente como ‘Lalis’, es una comunicadora social, activista digital y congresista colombiana que representa a Bogotá por la coalición del Pacto Histórico.

Nacida en la capital colombiana, creció en una familia trabajadora del sur de la ciudad y financió sus estudios universitarios mediante un crédito educativo del Icetex.

Se graduó como comunicadora social y periodista en la Fundación Universitaria Los Libertadores, consolidando posteriormente una carrera enfocada en comunicación política, estrategias digitales y pedagogía ciudadana.

Su salto a la visibilidad nacional ocurrió a partir de 2019 y 2021, cuando lideró contenidos audiovisuales de análisis político y respaldo a las movilizaciones sociales en Colombia.

A través de plataformas como X, Instagram, TikTok y YouTube, construyó una audiencia masiva gracias a un lenguaje cercano, humorístico y directo frente a debates legislativos.

Antes de llegar al Congreso de la República, ‘Lalis’ trabajó como contratista en entidades estatales como Colombia Compra Eficiente y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

En aquellos cargos ejecutó estrategias de posicionamiento digital, divulgación institucional y pedagogía pública sobre transparencia contractual y reformas impulsadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Posteriormente, dio el salto directo a la política electoral tras participar en la consulta interna del Pacto Histórico, obteniendo una destacada votación ciudadana en Bogotá.

En las elecciones legislativas de marzo de 2026 resultó elegida representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Bogotá, posesionándose oficialmente en julio de ese año.

Dentro del Capitolio Nacional integra comisiones legislativas clave donde promueve iniciativas sobre educación superior pública, derechos digitales, juventudes, economía popular y control político contra la corrupción.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.