El escándalo político y judicial alrededor de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín sumó nuevas pruebas tras las revelaciones hechas en Blu Radio sobre la presunta falsificación de su título de Ingeniería de Minas y Metalurgia, su tarjeta profesional y su cuadro de notas. La controversia estalló luego de que la parlamentaria confundiera magnesio con manganeso durante un acalorado debate de control político con el canciller Ómar Bula el pasado 17 de noviembre, episodio que motivó verificaciones académicas en las que tanto la Universidad Nacional de Colombia como el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) confirmaron la inexistencia de registros a su nombre.

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En diálogo con la emisora, el secretario general de la Universidad Nacional, Édgar Cortés, explicó que al aplicar el protocolo de revisión con el número de cédula de la congresista comprobaron que jamás estuvo vinculada a la sede Medellín, donde supuestamente se graduó el 16 de noviembre de 2021. “Cuando estas cosas suceden la Universidad tiene un protocolo de verificación de título con el número de la cédula para ver si esa persona pasó por acá. Una vez hecha la verificación nos dimos cuenta que ella nunca hizo parte de la Institución”, señaló el directivo, agregando que desde octubre de 2025 el Consejo Nacional de Ingeniería ya había solicitado validar ese documento ante sospechas sobre la copia presentada al COPNIA, trámite al que también se sumó el desmentido de la exdecana de la Facultad de Minas Verónica Botero quien negó que fuera suya la firma estampada en los soportes.

Al analizar las irregularidades técnicas halladas en el expediente, Cortés detalló que los diplomas auténticos cuentan con actas de consejo de facultad, marcas de agua y firma electrónica blindada, por lo que detectaron de inmediato la adulteración de los seriales y las calificaciones aportadas por Estrada. “Esas notas son atípicas en la Universidad porque una persona para que tenga esas calificaciones no es frecuente que suceda. En el papel como secretario es certificar que esos documentos expedidos correspondan a la Universidad y nos dimos cuenta que no. La fecha es atípica porque para ese año y el número del diploma corresponde a una persona que se graduó en el 2011”, afirmó el funcionario, quien confirmó que la oficina jurídica trasladará la denuncia por falsedad en documento público a la Fiscalía y expresó que “como Universidad sentimos tristeza la verdad porque el diploma es la expresión de un esfuerzo, de un valor importantísimo, es un dolor en el corazón”.

Durante el análisis radial, el periodista Néstor Morales cuestionó con dureza el alcance penal de estos hechos, advirtiendo que aunque no se exige título profesional para ocupar una curul, la congresista habría utilizado dicha documentación para obtener contratos y un cargo en la Dian durante el gobierno de Gustavo Petro, incurriendo en fraude procesal. “Falsificó títulos para tener contratos y le dieran un puesto en la Dian en el gobierno de Gustavo Petro. La mentira comenzó mucho antes de llegar al Congreso. Acá hay delitos como falsificar un documento público, es fraude procesal”, sostuvo el comunicador, quien además leyó algunas de las notas ficticias reportadas —como 4,2 en cálculo diferencial, 3,9 en geometría vectorial y 4,5 en química general— concluyendo que “estamos hablando de una parlamentaria que demostró que es muy inteligente para la trampa. Esto que estamos contando es muy impresionante, la señora es una profesional del fraude”. Ante la gravedad de las denuncias, el Pacto Histórico solicitó a su Comité de Ética investigar a la legisladora, garantizando su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

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