La declaración de Deicy Jiménez ante la Fiscalía tendría que esperar nuevamente. Su defensa solicitó aplazar la diligencia que estaba programada para este viernes 20 de noviembre, debido a que la mujer saldrá del país. Ahora, su testimonio quedaría pendiente para diciembre.

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La nueva solicitud representa otro cambio en el cronograma de la investigación por las denuncias sobre presuntos contratos estatales que habrían sido entregados a cambio de favores sexuales durante el Gobierno de Gustavo Petro. La petición fue dirigida a la Fiscalía, que deberá definir si acepta modificar una vez más la fecha de la comparecencia.

La citación para este 20 de noviembre se había fijado después de que Jiménez no asistiera a una diligencia anterior, prevista para el 13 de noviembre. En esa oportunidad, según la información que trascendió, la ausencia estuvo relacionada con un inconveniente de salud del cónyuge de su abogada.

La nueva comparecencia estaba prevista para las 9:00 de la mañana, ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, con la petición presentada por la defensa, el encuentro quedaría aplazado hasta diciembre, siempre que la Fiscalía acepte la solicitud.

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La diligencia tiene como propósito ampliar la información que Jiménez ha entregado sobre los presuntos ofrecimientos de contratos en entidades estatales a cambio de favores sexuales. Sus señalamientos han puesto en el centro de la controversia al expresidente Gustavo Petro, quien ha negado haber utilizado contratos públicos para obtener beneficios de esa naturaleza.

Jiménez ya ha entregado versiones ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría. Además, el pasado 6 de noviembre acudió a la Fiscalía para entregar su celular, cuyo contenido fue sometido a una extracción forense que se extendió por más de 15 horas.

La información almacenada en el dispositivo, que incluye conversaciones y otros archivos, deberá ser examinada por los investigadores para establecer si aporta elementos relevantes al expediente.

Por ahora, la declaración juramentada sigue pendiente y su nueva fecha dependerá de la decisión que tome la Fiscalía frente a la solicitud de la defensa.

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