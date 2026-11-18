Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella dirigió duras críticas contra los promotores de las movilizaciones convocadas para el 19 de noviembre en Colombia, dejando en evidencia la aguda controversia que envuelve la coyuntura política nacional tras las denuncias de presuntas irregularidades durante el periodo de gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con sus declaraciones, recogidas por medios nacionales, De la Espriella expresó: “Quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron”, refiriéndose a los sectores que impulsaron la protesta. Además, aseguró que en los próximos días saldrán a la luz detalles de una investigación relacionada con los llamados “48 sexocontratos”.

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De acuerdo con el presidente, ya se ha elaborado un dosier que será presentado por la Fiscalía General de la Nación sobre este tema. Según sus palabras, cerca de 48 personas fueron contratadas mediante órdenes de prestación de servicios, conocidas como OPS, supuestamente con el objetivo de obtener favores sexuales. Estas informaciones surgieron inicialmente gracias a Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien señaló que presentaría pruebas sobre el caso de 48 mujeres que, según sus afirmaciones, habrían sido seleccionadas por medio de contratos en la administración anterior para servir a propósitos personales de funcionarios de alto nivel.

El caso ganó aún mayor notoriedad tras las declaraciones de Deicy Jiménez, quien implicó directamente al expresidente Gustavo Petro de, presuntamente, beneficiarse de favores sexuales a cambio de la firma de contratos estatales. Si bien las autoridades continúan investigando el fondo de estas graves acusaciones, los señalamientos han generado un clima de indignación frente a la supuesta instrumentalización de contratos públicos con fines personales.

De la Espriella también fue enfático al calificar como “repugnante” la situación generada por el gobierno anterior, responsabilizándolo de corrupción, improvisación e ineptitud, factores que, según él, habrían afectado de manera negativa las finanzas del Estado. Además, el presidente denunció posibles irregularidades dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad acusada por algunos de intentar modificar el resultado de las elecciones presidenciales más recientes.

En este contexto, las declaraciones de De la Espriella profundizan la tensión política justo cuando se anuncian movilizaciones nacionales y se intensifica el cruce de acusaciones entre el gobierno actual y quienes apoyaron al expresidente Gustavo Petro. Toda esta información se desprende de fuentes y declaraciones citadas por medios como El Nuevo Día y no ha sido confirmada aún por instancias judiciales definitivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los “48 sexocontratos” mencionados en las denuncias contra el gobierno Petro?

El término “48 sexocontratos” hace referencia a una investigación en la que, según el presidente Abelardo de la Espriella y el director del Dapre, Carlos Ríos, habrían existido 48 contratos estatales por órdenes de prestación de servicios supuestamente otorgados para obtener favores sexuales durante la administración de Gustavo Petro. El caso sigue en investigación por las autoridades competentes.

¿Cuál es el contexto de las movilizaciones del 19 de noviembre según Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, las movilizaciones convocadas para el 19 de noviembre fueron impulsadas por sectores que, según él, son responsables de los problemas actuales del país, especialmente por las presuntas irregularidades en el gobierno anterior y las acusaciones sobre corrupción y manejo deficiente de los recursos estatales. La situación se da en un ambiente de fuerte polarización política.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.