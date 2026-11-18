Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella acudió este miércoles a la Fiscalía para interponer una denuncia sobre presuntos hechos de corrupción en Barrancabermeja. Desde allí, informó que la Presidencia está preparando un dossier sobre contratos en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y sobre movimientos en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Además, se refirió a las manifestaciones convocadas por la oposición para este jueves 19 de noviembre, las cuales están dirigidas en contra de su propuesta de ley de ajuste fiscal.

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En sus declaraciones, De la Espriella fue enfático en señalar al gobierno anterior como responsable de lo que calificó como una “depredación total”, argumentando que dejaron al Estado quebrado debido a corrupción e ineptitud. Según sus palabras, “ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron”. Las denuncias recientes provienen del Dapre, donde el actual director Carlos Ríos presentó reportes que acusan la supuesta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante el periodo pasado, con la intención de obtener favores sexuales. “Los sexocontratos, ya viene todo el dossier. Se contrataron 48 personas buscando favores sexuales. La infiltración de la DNI también viene; todos los días aparece un escándalo, un robo”, enfatizó el mandatario.

Este contexto se produce mientras el expresidente Gustavo Petro afronta escándalos por las acusaciones de Deicy Jiménez, quien señala que durante su administración se entregaron contratos públicos a cambio de servicios sexuales. De la Espriella ha sido crítico con su antecesor, manifestando sospechas sobre la gestión pasada y recalcando que continuamente encuentra corrupción e irregularidades.

La tensión política se acentúa con la inminente jornada de marchas convocada por la oposición, que será nacional y en Bogotá tendrá como punto de partida el Parque Nacional. Estas protestas buscan expresar el rechazo a la ley de ajuste fiscal, cuya propuesta inicial contemplaba mayores impuestos pero fue modificada por el Gobierno. Desde la otra orilla, Petro invitó a sus seguidores a salir a las plazas públicas, argumentando que los aumentos en el precio de la comida, la falta de subsidios y las dificultades económicas dan pie a la manifestación. A este llamado se sumó Iván Cepeda, senador de oposición, quien tachó la reforma tributaria oficialista de “profundamente regresiva” y exhortó a defender la democracia.

El panorama electoral agrega un matiz relevante: sectores de izquierda preparan nuevas movilizaciones como antesala a las elecciones territoriales de 2027 y proyectan un Congreso Fundacional del Pacto Histórico. No obstante, las controversias actuales dentro del movimiento muestran posiciones divididas ante los señalamientos hacia Petro, entre quienes ven una campaña de demolición y aquellos que piden asumir responsabilidades si se comprueban los hechos.

En paralelo, Estados Unidos y Colombia reforzaron su cooperación durante una reunión celebrada en la embajada norteamericana, donde se definieron agendas comunes de seguridad e inversión, según el comunicado de la embajada estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones de corrupción que involucran contratos y favores sexuales en el Dapre?

Las acusaciones presentadas provienen del actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, quien denuncia que, durante la administración pasada, 48 mujeres habrían sido contratadas bajo órdenes de prestación de servicios con el aparente fin de obtener favores sexuales. El presidente De la Espriella destacó que toda esta información será recopilada en un dossier que también incluye otros supuestos escándalos relacionados con la Dirección Nacional de Inteligencia.

¿Por qué la oposición convoca marchas contra la ley de ajuste fiscal del presidente De la Espriella?

La oposición convoca marchas en todo el país para manifestar su rechazo a la ley de ajuste fiscal impulsada por el presidente De la Espriella. Entre los motivos de la protesta se encuentran el incremento en el costo de alimentos, el retiro de subsidios y la falta de políticas económicas adecuadas. Líderes como Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda argumentan que la reforma afecta negativamente a la población y representa un retroceso en materia social y democrática.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.