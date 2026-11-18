El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que próximamente se conocerán nuevos detalles de una investigación relacionada con los denominados “48 sexocontratos”, que involucra al expresidente Gustavo Petro.

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Desde la Fiscalía General de la Nación, el mandatario aseguró que ya está listo un dosier sobre el caso y señaló que cerca de 48 personas habrían sido contratadas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) para presuntamente obtener favores sexuales.

La denuncia fue expuesta inicialmente por el director del Dapre, Carlos Ríos, durante una sesión del Congreso.

El funcionario aseguró que presentará denuncias relacionadas con 48 mujeres que habrían sido instrumentalizadas mediante contratos durante el Gobierno anterior. Posteriormente, la joven Deicy Jiménez también señaló a Petro de supuestamente pagar favores sexuales a través de contratos.

De La Espriella se pronunció sobre este asunto después de presentar ante la Fiscalía una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de más de $119.000 millones de recursos de regalías en Barrancabermeja, Santander.

El presidente también cuestionó el escándalo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), señalada de intentar alterar las elecciones presidenciales.

Además, calificó de repugnante la situación que, según él, dejó la administración anterior y responsabilizó a la corrupción, la improvisación y la ineptitud por el deterioro de las finanzas del Estado.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.