La Procuraduría General de la Nación rechazó este domingo 11 de octubre las amenazas dirigidas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino; el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y el personal que trabaja en el sistema penitenciario del país.

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(Vea también: Ataque armado a funcionarios del Inpec en Barranquilla expone riesgos para el personal penitenciario en Colombia)

A través de una publicación en su cuenta de X, el organismo, encabezado por el procurador general, Gregorio Eljach, expresó su preocupación por las intimidaciones y respaldó la adopción de medidas inmediatas para proteger a las personas señaladas en las amenazas.

En su pronunciamiento, la entidad advirtió que la criminalidad no puede intimidar al Estado y destacó la importancia de que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad trabajen de manera coordinada para enfrentar estos hechos.

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La declaración se conoció en medio de la preocupación por el ataque armado contra dos integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec en Barranquilla, quienes fueron agredidos cuando salían de su turno de trabajo en la penitenciaría El Bosque.

En el mensaje publicado en X, la Procuraduría manifestó su respaldo a la implementación de acciones inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de quienes han sido amenazados.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, rechaza con total contundencia las amenazas contra el Presidente de la República, Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA), el Ministro de Justicia y del Derecho (@MinjusticiaCo) Iván Cancino, el Director del @INPEC_Colombia… — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 12, 2026

El organismo también dejó claro que las entidades estatales deben actuar de manera conjunta para responder a las intimidaciones y evitar que las organizaciones criminales afecten el funcionamiento de las instituciones.

En ese sentido, el procurador Gregorio Eljach hizo un llamado a la unidad de las agencias del Estado, especialmente de aquellas que tienen responsabilidades en materia de seguridad y que deben velar por los intereses de la sociedad.

El pronunciamiento busca destacar la necesidad de una respuesta institucional frente a las amenazas, así como la protección de los servidores públicos que pueden estar expuestos a riesgos por el cumplimiento de sus funciones.

Otro de los puntos centrales del mensaje fue la solidaridad expresada por la Procuraduría con Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, los dos integrantes del Inpec que fueron atacados en Barranquilla.

Según lo señalado por la entidad, ambos funcionarios fueron agredidos cuando salían de su turno en la penitenciaría El Bosque. El organismo calificó el hecho como un ataque cobarde y expresó su respaldo a los trabajadores penitenciarios.

El caso puso de nuevo la atención sobre los riesgos que enfrentan los integrantes del sistema carcelario, quienes cumplen funciones relacionadas con la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.