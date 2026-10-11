Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar ha hecho un llamado formal a los presidentes de Asocomunas, agrupación que integra a los representantes de las diferentes comunas, para reunirse con el objetivo de discutir temas cruciales sobre la prestación de los servicios públicos en el municipio. La reunión está programada para el jueves 15 de octubre, a las 9:00 a. m., y se llevará a cabo en la Oficina de Participación Ciudadana–CDV. Según la información provista por la Alcaldía, este encuentro buscará que los diversos protagonistas comunitarios puedan exponer directamente las dificultades que enfrentan en sus sectores relacionados con servicios como agua, energía y saneamiento, entre otros.

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De acuerdo con la convocatoria, durante la jornada estarán presentes también los integrantes del Comité de Vocales de Control, un grupo que representa a los usuarios en el seguimiento y vigilancia de la calidad y cobertura de los servicios públicos. El fin primordial de la reunión es abrir un espacio de conversación participativa, donde se exponga y escuche cada necesidad y problemática que han sido reportadas por la ciudadanía. La administración quiere identificar, con base en estos diálogos, posibles acciones coordinadas y concretas que permitan hacer seguimiento y mejorar la gestión institucional para atender las inquietudes de los habitantes.

No solo se tratarán los asuntos relativos a los servicios públicos. La agenda preparada por la Oficina de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno local incluye otros temas orientados al fortalecimiento de la participación comunitaria. En la comunicación oficial, José Luis Silva Maestre, coordinador de Participación Ciudadana, subraya la importancia de Asocomunas y de los vocales de control. Los denomina como "representantes y actores fundamentales de la participación ciudadana y del seguimiento a las situaciones que afectan a las comunidades", destacando así el papel de estos líderes en la defensa de los intereses y necesidades de sus representados.

La Alcaldía insiste en la necesidad de espacios abiertos donde la comunicación directa entre autoridades y comunidad permita identificar problemáticas reales y buscar soluciones desde la articulación y el trabajo conjunto. De este modo, se busca fortalecer la democracia local a través del fomento del diálogo, la transparencia y la incidencia real de la ciudadanía en las decisiones sobre temas tan sensibles como los servicios públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se discutirán en la reunión convocada por la Alcaldía de Valledupar?

En la reunión convocada por la Alcaldía de Valledupar, se discutirán las dificultades que presentan las comunidades frente a la prestación de los servicios públicos. Además, se tratarán temas relacionados con la agenda de la Oficina de Participación Ciudadana, con el fin de fortalecer el diálogo y la participación de los líderes comunitarios, como lo confirmó la comunicación firmada por José Luis Silva Maestre.

¿Cuál es el papel de Asocomunas y los vocales de control en Valledupar?

De acuerdo con la comunicación oficial de la Alcaldía, Asocomunas y los vocales de control cumplen funciones esenciales como representantes y actores fundamentales de la participación ciudadana. Su labor consiste en hacer seguimiento a las problemáticas que afectan a las comunidades, especialmente en el control y vigilancia de la prestación de servicios públicos en el municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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