Por: EL PILON SA

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Un hecho de intolerancia sacudió la tranquilidad del corregimiento de Río Seco, en zona rural de Valledupar, cuando un hombre identificado como Álvaro López, de 51 años, perdió la vida tras intentar intervenir en una pelea que se desató frente al billar ‘Los Samarios’, situado sobre la vía principal del pueblo. De acuerdo con el testimonio entregado por un hijo de la víctima, los hechos ocurrieron hacia la 1:30 a. m. de este domingo, mientras López disfrutaba de una reunión con familiares y amigos dentro del establecimiento nocturno. Allí, una acalorada discusión surgió entre un desconocido y uno de los integrantes del grupo que acompañaba al ahora fallecido.

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Buscando impedir que la disputa se agravara, López decidió interceder con la intención de calmar los ánimos y evitar consecuencias mayores. Sin embargo, lejos de lograr su objetivo, fue atacado de forma sorpresiva por el individuo agresor, quien le ocasionó una herida profunda en el pecho con una navaja. Tras este acto violento, el atacante huyó a pie y se internó en la zona boscosa que rodea la población, según la información recabada en el lugar de los hechos.

La situación generó conmoción entre los asistentes, quienes prestaron auxilio inmediato a López y procedieron a trasladarlo de urgencia hacia el centro de salud del cercano corregimiento de Patillal. Pese a los esfuerzos, cuando arribó al centro asistencial, los médicos confirmaron que el hombre de 51 años ya no tenía signos vitales, debido a la gravedad de la herida recibida en el tórax.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hicieron presencia en el puesto de salud de Patillal para llevar a cabo la inspección técnica del cadáver y practicar el levantamiento respectivo. El cuerpo fue posteriormente trasladado a la morgue de Medicina Legal en Valledupar, donde continuarán los procedimientos legales pertinentes. Según informaron las autoridades, ya iniciaron las investigaciones correspondientes para lograr la identificación plena del homicida y poder ubicarlo, en procura de que el crimen no quede impune.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el billar ‘Los Samarios’ de Río Seco, Valledupar?

López, de 51 años, intentó calmar una pelea frente al billar ‘Los Samarios’, pero fue atacado sorpresivamente con una navaja, lo que le causó una herida fatal en el pecho. El agresor huyó hacia una zona boscosa y las autoridades investigan su paradero.

¿Cuáles fueron las acciones tomadas por el CTI de la Fiscalía tras el crimen en Río Seco?

De acuerdo con la información disponible, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegó al centro de salud de Patillal para realizar la inspección y levantamiento del cuerpo de la víctima, que fue trasladado luego a Medicina Legal en Valledupar, mientras continúan las indagaciones para dar con la identidad del responsable.

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