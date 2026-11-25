Por: El Espectador

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En Colombia, la problemática de violencia contra las niñas y mujeres persiste con gravedad, incluso dentro de sus propios hogares, que deberían ser espacios de protección y tranquilidad. Lejos de ello, ese entorno íntimo es donde se presentan con mayor frecuencia múltiples formas de violencia que vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la vida y la dignidad de las mujeres. Las cifras recopiladas por entidades como Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo demuestran que la situación exige acciones urgentes por parte de las autoridades y la sociedad.

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Según los informes oficiales citados, los feminicidios, la violencia intrafamiliar, la desaparición forzada, la violencia sexual, los suicidios y la trata de personas afectan especialmente a las niñas. La suma de estos factores evidencia un entorno adverso en el que la infancia femenina se encuentra particularmente expuesta a diferentes tipos de agresiones.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las instituciones responsables hicieron un llamado prioritario para abordar este fenómeno de forma estructural. El diagnóstico realizado por Medicina Legal advierte que, aunque algunos indicadores de violencia contra la mujer mostraron una reducción entre enero y septiembre de 2026, los niveles de vulnerabilidad para las menores aumentaron notoriamente en indicadores como violencia sexual, desapariciones y muertes violentas.

Alejandra Vera Laguado, abogada y directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, sostiene que la respuesta institucional frente a estos hechos sigue siendo insuficiente. Desde la perspectiva de Vera Laguado, la falta de cumplimiento de las normativas vigentes refleja también una ausencia de voluntad política para transformar las circunstancias que mantienen a las mujeres en condiciones de riesgo constantes. En sus palabras: "Todos los días son violentadas y asesinadas mujeres y niñas, y pareciera que no ocurriera absolutamente nada. Las dinámicas de violencia se transforman, pero el mandato patriarcal permanece".

Estos datos y testimonios muestran que la violencia contra las mujeres no cesa, sino que muta y se adapta a circunstancias cambiantes, mientras sus víctimas continúan enfrentando carencias en el acceso a la justicia y a mecanismos de protección efectivos. El desafío para Colombia sigue siendo superar la indiferencia institucional y social frente a una problemática que afecta la vida de miles. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales formas de violencia contra mujeres y niñas en Colombia según Medicina Legal?

De acuerdo con los datos más recientes de Medicina Legal, las principales formas de violencia que afectan a las mujeres y niñas en Colombia incluyen feminicidios, violencia intrafamiliar, desaparición forzada, violencia sexual, suicidios y trata de personas. Si bien algunos indicadores disminuyeron en cierto periodo, los riesgos relacionados con violencia sexual, desapariciones y muertes violentas para menores de edad aumentaron visiblemente.

¿Por qué la respuesta institucional frente a la violencia contra mujeres y niñas en Colombia es considerada insuficiente?

Alejandra Vera Laguado, abogada y directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, asegura que la respuesta institucional es limitada porque no se cumplen completamente las leyes existentes y persiste una falta de voluntad política para transformar esa realidad. Señala que, aunque la violencia adopta nuevas formas, la protección y atención a las víctimas no mejora al mismo ritmo.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.