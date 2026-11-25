Por: El Espectador

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En la tarde del miércoles 25 de noviembre se registraron dos ataques casi simultáneos contra la fuerza pública en Colombia, hechos que nuevamente encienden las alarmas sobre el uso de drones con explosivos como estrategia de agresión. Los incidentes ocurrieron en los departamentos del Valle del Cauca y Chocó. Según la información recabada, afortunadamente no hubo personas heridas ni víctimas mortales en ninguno de los casos, pero los daños materiales reafirman la preocupación por la seguridad en zonas vulnerables.

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El primer ataque, de acuerdo con los datos difundidos por El Espectador, tuvo lugar en el corregimiento El Carmen, parte del municipio de Dagua, en Valle del Cauca. El objetivo fue la estación de Policía local, sobre la que se lanzó una granada. Sin embargo, el artefacto terminó impactando la iglesia del pueblo y causó un hueco en el techo, como puede apreciarse en imágenes compartidas en redes sociales. Pese al susto de la comunidad y los estragos materiales, en este lugar tampoco se reportaron heridos, lo que evitó una tragedia mayor.

Por su parte, el segundo hecho se registró en el municipio de Santa Rita, en Chocó. Según confirmó Wilber Antonio Sánchez Mosquera, alcalde del municipio, al medio Blu Radio, el ataque también estuvo dirigido contra la estación de Policía. Aunque la infraestructura resultó afectada, tampoco se reportaron lesionados. El mandatario municipal atribuyó el hecho al Ejército de Liberación Nacional (Eln), señalando que esta zona ha estado bajo la influencia de este grupo guerrillero desde hace algún tiempo. Además, explicó que la ubicación estratégica de Santa Rita convierte al municipio en un punto clave dentro de un corredor que conecta varios territorios de la región.

Estos ataques con drones y explosivos se suman a una serie de hechos que reflejan los desafíos de seguridad pública en Colombia, especialmente en lugares donde operan grupos armados ilegales. De acuerdo con lo reportado por El Espectador y Blu Radio, aunque la rápida reacción de las autoridades impidió pérdidas humanas, los incidentes reiteran la amenaza persistente para la fuerza pública y la población local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupos armados están detrás de los ataques a estaciones de Policía en Colombia?

De acuerdo con las declaraciones del alcalde de Santa Rita a Blu Radio, detrás del ataque en Chocó estaría el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Esta organización guerrillera ha mantenido presencia en la región y su interés radica en la ubicación estratégica del municipio, clave para conectar varios territorios del departamento.

¿Cómo afectan los ataques con drones a la seguridad en municipios del Valle del Cauca y Chocó?

Según lo publicado por El Espectador, los ataques con drones cargados de explosivos representan una modalidad que agrava la vulnerabilidad de las fuerzas policiales y la población en municipios como Dagua y Santa Rita. Aunque en los hechos registrados no hubo heridos, los daños materiales y el temor entre la comunidad evidencian un reto creciente para la seguridad local y la labor de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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