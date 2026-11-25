La incertidumbre de Indira Lambis sobre lo que ocurrió con su esposo, Haider Humberto Muñetón Zapata, continúa. La mujer, que pasó horas buscando noticias de él durante la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, volvió a pronunciarse y aseguró que todavía no tiene una respuesta oficial sobre su paradero.

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El caso tomó un rumbo distinto después del operativo policial que permitió liberar a las personas retenidas y dejó un hombre muerto. Desde entonces comenzaron a circular versiones que identificaban a Muñetón Zapata, de 51 años, como la persona abatida. Sin embargo, Indira sostiene que ninguna autoridad le ha entregado información que le permita confirmar esa versión.

En su nuevo testimonio, que dio a conocer La Kalle, la mujer habló entre lágrimas sobre la angustia que atraviesa y la falta de claridad que, según cuenta, ha marcado la búsqueda de su pareja. Incluso señaló que no ha podido ver una fotografía que le permita reconocer al hombre fallecido y establecer si efectivamente se trata de su esposo.

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La versión que ha entregado contrasta con los señalamientos que surgieron después de la intervención policial, pues las autoridades lo relacionarían con el grupo que habría participado en el intento de robo al vehículo de valores y la posterior toma del supermercado. Por ahora, la principal inquietud de Indira es conocer qué ocurrió realmente.

¿A qué se dedicaba abatido en toma de rehenes en Éxito de Cartagena??

La mujer también ha contado detalles de la ocupación y las actividades habituales de Muñetón Zapata. Según su relato, él era ingeniero industrial, trabajaba en labores de impermeabilización y, cuando no tenía contratos, se desempeñaba como conductor de una plataforma de transporte.

Indira lo describió como un hombre dedicado a conseguir ingresos a través de esos trabajos y recordó que ambos tenían una rutina muy ligada al supermercado donde ocurrió la emergencia. Vivían a unas dos cuadras del establecimiento, por lo que era habitual que acudieran allí para hacer compras y resolver asuntos cotidianos.

“Ahí pagamos los servicios, compramos buñuelos, compramos el desayuno, compramos mercado”, contó al recordar las actividades que acostumbraban hacer en el Éxito de La Castellana.

La cercanía con el almacén también explica por qué su esposo solía pasar por allí antes de recogerla para llevarla a su trabajo. Esa era una práctica frecuente de la pareja y, según Indira, fue precisamente lo que él le dijo que haría la mañana en que se produjo la toma de rehenes.

La esposa del supuesto cabecilla abatido dice que el no era ningún cabecilla, que era ingeniero industrial y hacia trabajos de impermeabilización y hacía indriver, que tenían un hijo que era su adoración. Que ellos iban al Exito casi todos los dias, y que vivían a dos cuadras, que no tenia amistades malas. Esto está muy raro y como periodista comienzo a desconfiar de la version oficial. Esto hay que aclararlo. Viviendo a dos cuadras del Exito, se va a meter a atracar preciso ese almacén? Mmmmmmmmm — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) November 25, 2026

El último mensaje que recibió antes de la toma de rehenes

La última comunicación entre ambos ocurrió el martes 24 de noviembre, a las 8:12 de la mañana, mediante WhatsApp. En ese intercambio, Haider le avisó que entraría al Éxito a comprar buñuelos y que después pasaría por ella para llevarla al trabajo.

La mujer conserva esos mensajes y ha explicado que, poco después, comenzó a recibir información sobre la situación que se desarrollaba en el supermercado. Intentó comunicarse nuevamente con su esposo, pero no obtuvo respuesta.

La emergencia se extendió durante más de 16 horas, luego de que un intento de robo a un vehículo transportador de valores derivara en la retención de decenas de personas dentro del establecimiento. Durante ese tiempo, Indira permaneció pendiente de las noticias y buscó información entre los familiares y las autoridades.

Qué se sabe del hombre abatido durante el operativo en Cartagena

La intervención de la Fuerza Pública se llevó a cabo en la madrugada del miércoles 25 de noviembre. El procedimiento permitió rescatar a 76 personas y terminó con la captura de varios señalados de participar en los hechos. También dejó un hombre muerto.

Después del operativo, versiones divulgadas por medios de comunicación relacionaron al fallecido con Haider Humberto Muñetón Zapata y lo señalaron como uno de los presuntos integrantes del grupo involucrado en la toma.

Esa información es la que mantiene a Indira en medio de la incertidumbre: mientras circulan reportes sobre la identidad del hombre abatido, ella insiste en que necesita una confirmación oficial y conocer con certeza qué pasó con su esposo.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.