Por: El Espectador

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En los colegios de Bogotá, los conflictos entre estudiantes suelen surgir a partir de dinámicas cotidianas, como apodos, rumores o insultos, que pueden escalar hasta situaciones físicas durante los recreos. De acuerdo con el programa Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), hasta noviembre de 2026 se atendieron 14.032 casos de conflictos escolares tanto en la capital como en municipios de la región. Los comportamientos más frecuentes identificados fueron insultos y golpes, seguidos por chismes y apodos, lo que demuestra que las agresiones verbales y el hostigamiento también forman parte importante de las tensiones escolares.

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El informe precisa que 8.637 conflictos se gestionaron en Bogotá y 5.395 en otros municipios. Sin embargo, la CCB advierte que estas cifras solo corresponden a las instituciones vinculadas a Hermes y los eventos reportados por mediadores estudiantiles, por lo cual el registro no constituye una medición integral ni técnica de toda la convivencia en la ciudad. Por ejemplo, según el balance del programa, se documentaron 1.992 insultos, 1.920 golpes, 1.590 chismes y 1.570 apodos. Este panorama revela que las disputas exceden el plano físico y abarcan dimensiones emocionales y sociales.

Una característica clave de estos conflictos es la relación de cercanía entre quienes participan. En el 49 % de los casos, los involucrados eran amigos, y en otro 49 %, compañeros de colegio. Los familiares y parejas representaron apenas el 1 % cada uno, lo que subraya que las disputas suelen surgir en vínculos cotidianos. Además, el 79 % de los casos tuvo lugar entre estudiantes de 8 a 13 años, lo que enfatiza la importancia de intervenir en la infancia y la preadolescencia.

Los datos de Hermes indican que la mayoría de los conflictos escolares ocurre en el salón de clases (50 %) y en zonas recreativas (39 %), seguidos de baños, entradas o salidas, y redes sociales con porcentajes más bajos. Cuando se presentan disputas, la reacción más común es la confrontación directa (46,45 %), seguida de acudir a un mediador (23,23 %) o proponer soluciones (14,19 %). En ese contexto, los amigos son la principal red de apoyo, por encima de figuras adultas como padres y docentes.

Hermes, perteneciente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB, forma estudiantes de 12 a 18 años como mediadores para que resuelvan conflictos con el apoyo de la comunidad educativa. El 92 % de quienes participaron en mediación refirió haber aprendido algo útil, como descubrir que los problemas sí pueden solucionarse o que las emociones cambian. Este modelo resalta el valor de la mediación y la empatía en la formación de los jóvenes.

Finalmente, es importante diferenciar el registro de Hermes de otras fuentes, como la Encuesta de Clima Escolar y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación, los cuales ofrecen perspectivas diferentes sobre la convivencia, el bienestar y el ambiente escolar en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los conflictos escolares más comunes en Bogotá según el programa Hermes?

De acuerdo con el programa Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá, los conflictos escolares más comunes atendidos hasta noviembre de 2026 son los insultos, los golpes, los chismes y los apodos, evidenciando que tanto la agresión verbal como la física y el hostigamiento social están presentes en la cotidianidad estudiantil.

¿Qué significa el programa Hermes y cómo funciona la mediación entre estudiantes?

Hermes es una iniciativa del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá que forma y certifica estudiantes mediadores de entre 12 y 18 años para que intervengan en conflictos escolares. Su enfoque consiste en resolver disputas con la ayuda de la comunidad educativa, fortaleciendo la empatía y capacidades de mediación entre los jóvenes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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