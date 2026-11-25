Por: Portal Bogotá

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Recientemente, la Alcaldía Local de Tunjuelito llevó a cabo una jornada de Inspección, Vigilancia y Control enfocada especialmente en bares ubicados en los barrios San Carlos y San Vicente, buscando garantizar la seguridad y la sana convivencia en esta zona de Bogotá. Esta iniciativa forma parte de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, que promueve espacios seguros y el respeto entre la ciudadanía, según información publicada por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

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Durante este recorrido, funcionarios de la administración local, gestores territoriales, el equipo jurídico de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), integrantes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y uniformados de la Policía Nacional verificaron que los establecimientos comerciales cumplieran con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Este código establece las normas básicas que deben cumplir los negocios para operar de manera legal y proporcionar un ambiente seguro tanto para trabajadores como para visitantes.

En el operativo se visitaron cuatro locales; tres de ellos no contaban con toda la documentación requerida, por lo que recibieron orientación y sensibilización pedagógica para regularizar su situación. Solo uno de los bares revisados cumplía totalmente con la normativa vigente. Cabe destacar que, durante estas actividades, la Policía Nacional capturó a una persona que intentó agredir física y verbalmente a los gestores que acompañaban el procedimiento, demostrando la importancia de preservar la integridad de quienes realizan tareas de control y prevención en la ciudad.

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, hizo un llamado a la comunidad y al sector comercial para que entiendan que estos recorridos tienen un papel crucial en el mantenimiento del orden y la sostenibilidad de la seguridad en la localidad. Recalcó que la violencia y la intimidación en contra de los funcionarios públicos solo dificultan el esfuerzo que hacen todos los actores sociales para tener barrios más seguros. Collante destacó la importancia de la corresponsabilidad ciudadana, el diálogo y el respeto en la construcción conjunta de entornos que beneficien a todos los habitantes de la localidad.

La Alcaldía Local de Tunjuelito reafirmó su compromiso con la consolidación de la convivencia y la seguridad, invitando a comerciantes y vecinos a apoyar este tipo de iniciativas y a respetar la labor de los equipos encargados del control y la vigilancia. De acuerdo con la administración local, el trabajo unido entre autoridades y ciudadanía resulta esencial para la mejora sostenida de las condiciones de vida en estos barrios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos exige el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para bares en Bogotá?

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana regula los criterios mínimos que deben cumplir los establecimientos comerciales, incluyendo bares, en aspectos como documentación, permisos y condiciones de funcionamiento. Durante el operativo en Tunjuelito, la Alcaldía Local revisó que los bares tuvieran la documentación requerida y cumplieran los estándares necesarios para operar legalmente.

¿Por qué es importante la colaboración entre comerciantes y autoridades en la vigilancia de bares en Bogotá?

La colaboración entre comerciantes y autoridades es imprescindible para garantizar la seguridad y el orden en las localidades. Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, el trabajo conjunto ayuda a crear espacios más seguros, previene conflictos y facilita la labor de quienes supervisan los establecimientos comerciales, promoviendo una mejor convivencia para todos los habitantes y visitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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