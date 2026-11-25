Por: El Espectador

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La licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Canoas representa uno de los proyectos más ambiciosos para enfrentar la contaminación del río Bogotá. De acuerdo con lo informado por el alcalde Carlos Fernando Galán durante el Congreso Nacional de la Infraestructura, realizado en Cartagena, la adjudicación del contrato para la construcción y operación de Canoas está prevista para el primer semestre de 2027. Este anuncio se enmarca en la apertura de la licitación pública que tuvo lugar el 27 de octubre, en la que cuatro firmas previamente precalificadas están invitadas a presentar sus ofertas.

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La proximidad del proyecto al embalse del Muña, en Soacha, tendrá un impacto significativo en las aguas residuales que actualmente llegan al río Bogotá sin tratamiento. Según la información de la Empresa de Acueducto, la PTAR Canoas tendrá capacidad para tratar un flujo medio de 16 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a 498 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año. El objetivo es tratar el 70 % de las aguas residuales generadas en Bogotá y la totalidad de aquellas que provienen del casco urbano de Soacha.

Esta obra, junto con la PTAR Salitre, que ya opera en el norte de la ciudad, cerraría la brecha en materia de saneamiento para la región. Según cifras oficiales, hacia 2035, la planta beneficiaría a 6,5 millones de personas, con impactos positivos en la cuenca baja del río Bogotá y el río Magdalena. Para materializar este propósito, el proyecto cuenta con vigencias futuras por 22 billones de pesos corrientes, aprobadas por el CONFIS Distrital (Consejo de Política Fiscal) y cofinanciadas por la Empresa de Acueducto, la CAR (Corporación Autónoma Regional), el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca.

Además, el alcalde Galán anunció una agenda para agilizar las obras públicas en la capital. Destacan acuerdos como el convenio marco entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Empresa de Acueducto para acelerar los diseños y ejecución de proyectos, así como un acuerdo con la Secretaría de Movilidad que ha reducido de 81 a 26 días los tiempos de aprobación para los planes de manejo de tránsito. Se prevé, además, un decreto distrital para acelerar permisos y trámites ambientales, aunque aún no ha sido expedido.

Finalmente, en cuanto a la Primera Línea del Metro de Bogotá, el Distrito reporta avances significativos, pero, a diferencia de esta obra, la PTAR Canoas sigue en etapa de licitación y la adjudicación del contrato será determinante para el inicio de su construcción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se adjudicará la licitación de la PTAR Canoas, según el alcalde Carlos Fernando Galán?

De acuerdo con las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán durante el Congreso Nacional de la Infraestructura, la adjudicación de la licitación para la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas está planeada para el primer semestre de 2027, tras la apertura de la licitación pública en octubre y la participación de cuatro firmas precalificadas.

¿Qué funciones tendrá la PTAR Canoas y a cuántas personas beneficiará en Bogotá y Soacha?

La PTAR Canoas tratará hasta el 70 % de las aguas residuales generadas en Bogotá y el 100 % de las provenientes del casco urbano de Soacha, con una proyección de atender las necesidades de saneamiento de 6,5 millones de personas hacia 2035. Esta obra clave busca mejorar la calidad del agua en la cuenca baja del río Bogotá y el río Magdalena, según la Empresa de Acueducto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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