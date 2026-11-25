El secuestro masivo ocurrido en un almacén Éxito de Cartagena desató un nuevo choque político entre Gustavo Petro y el Gobierno nacional. El expresidente atribuyó el deterioro de la seguridad al empobrecimiento de la población y a la afectación del turismo, pero el Ministerio del Interior le respondió con fuertes cuestionamientos a su administración.

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La discusión comenzó luego de que Petro se pronunciara sobre la toma de rehenes y asegurara que en Cartagena se disparó el hurto desde que dejó de gobernar. En su mensaje, relacionó la violencia con la caída del turismo y sostuvo que la pobreza aumenta delitos como el hurto, la extorsión, el secuestro y la violencia intrafamiliar.

Además, defendió los resultados de su Gobierno en materia de seguridad y afirmó que durante su mandato logró reducir sustancialmente varios de esos delitos.

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Este es el trino de Petro:

Hay un secuestro masivo en Cartagena. En la ciudad se ha disparado el hurto desde que deje de gobernar. La causa de esta violencia es el empobrecimiento de la población por la muerte del turismo. Acabar el turismo por medio de la viole vía del estado como golpear cadáveres y hacer de la muerte la prioridad del discurso presidencial ha acabo con una dinámica fuente de riqueza que llego a atraer 7 millones de turistas extranjeros. El estado creciente de pobreza aumenta delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar, la extorsión y el secuestro. Mi gobierno logró disminuir sustancialmente el hurto y la violencia intrafamiliar, llevo a cero los secuestros de civiles sobre la fuerza pública, porque logró reducir sustancialmente la pobreza y la conflictividad social. https://t.co/DhQeegtXZ5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2026

Mininterior responsabilizó a la ‘Paz Total’ por fortalecimiento criminal

La respuesta del Ministerio del Interior, en cabeza de Alejanadro Ordóñez, fue contundente. La cartera cuestionó que Petro se refiriera a su administración como un Gobierno y calificó lo ocurrido entre 2022 y 2026 como un “total desgobierno”, al que atribuyó retroceso social y económico y corrupción.

El Ministerio del Interior también arremetió contra la política de ‘Paz Total’ que impulsó el Gobierno Petro, al asegurar que debilitó a la Fuerza Pública y favoreció el crecimiento de estructuras delincuenciales.

“Fue una desafortunada estrategia que debilitó significativamente a nuestra Fuerza Pública, entregó el control territorial a las estructuras criminales y sirvió de plataforma para que la delincuencia, en todas sus expresiones —el secuestro, la extorsión, el narcotráfico y el hurto—, creciera sin control por todo el país”, señaló la entidad.

La cartera sostuvo que los hechos violentos registrados en los últimos días son una muestra de las consecuencias de esa política y cuestionó que, en lugar de combatir a las organizaciones criminales, el anterior Gobierno les hubiera permitido fortalecerse.

“Los actos terroristas y delictivos de los últimos días solo demuestran la triste realidad: su desgobierno; el cual, en vez de combatirlos, permitió su fortalecimiento, otorgó premios al crimen y los exaltó en tarimas”, agregó el Ministerio en su respuesta.

Gobierno también cuestionó a Petro por violencia intrafamiliar

El cruce no se limitó a la seguridad y al control territorial. El Ministerio del Interior también rechazó que Petro defendiera los resultados de su administración frente a la violencia intrafamiliar.

El expresidente había asegurado que durante su Gobierno logró disminuir sustancialmente ese delito, argumento que fue cuestionado por la cartera, que calificó esa afirmación de “francamente cínica”.

“El país sabe que la paz familiar no hizo otra cosa que denigrarse durante su gobierno”, respondió el Ministerio.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.