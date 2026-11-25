Una de las imágenes que dejó el operativo de rescate de rehenes en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, fue la de un hombre con camiseta verde que salió del establecimiento esposado, en medio del procedimiento de las autoridades. Sin embargo, detrás de esa escena hay una historia que ahora desata indignación, pues el hombre aseguró que estaba ayudando a las personas retenidas y terminó señalado de tener relación con los delincuentes.

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Se trata de Daniel Díaz Acevedo, quien entregó su testimonio a El Colombiano y relató cómo vivió el momento en el que, según su versión, el presidente Abelardo De La Espriella lo cuestionó por aparecer en las cámaras de seguridad del supermercado.

Díaz aseguró que el mandatario le preguntó de dónde era y, tras responder que de Medellín, le dijo que también tenía algo que ver con los responsables de la toma. La situación, según contó, le provocó mucha rabia, pues consideraba que lo estaban señalando injustamente.

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“En ese momento mi reacción fue muy como de ira, a mí me dio rabia. Yo dije, oigan a este”, relató.

Su reclamo, según el testimonio, provocó que integrantes de las fuerzas especiales lo agarraran y lo llevaran contra el piso. Díaz aseguró que se resistió a quedarse callado y exigió que le hicieran el mismo procedimiento de verificación que a las demás personas.

Acá, su testimonio:

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Lo señalaron por aparecer en cámaras repartiendo comida

El hombre explicó que su presencia en los videos de la emergencia no obedecía a que estuviera involucrado en el asalto, sino a que estaba ayudando a quienes permanecían retenidos en el establecimiento.

Según su relato, lo que el presidente habría visto en las cámaras era a él repartiendo comida a las personas que estaban dentro del Éxito. Insistió en que no aparecía armado ni llevaba prendas que lo identificaran con los delincuentes.

Por eso, aseguró que no entendía el señalamiento y que le parecía injusto que lo relacionaran con los hombres que protagonizaron la toma de rehenes.

La molestia fue tal que, cuando los uniformados lo sujetaron, les reclamó que también tenía derecho a que le realizaran los procedimientos correspondientes y a que verificaran su identidad, en lugar de ser tratado como si ya estuviera involucrado en el delito.

“Yo también tengo el derecho. Yo tengo el derecho de que me hagan lo mismo que le están haciendo a los demás”, contó que les dijo.

Díaz aseguró que finalmente le tomaron las huellas, revisaron su documento y adelantaron el proceso de identificación.

Daniel Díaz contó qué le dijo el presidente durante el operativo

En su testimonio, el hombre también recordó otro momento que le llamó la atención durante la intervención. Aseguró que, antes de que le realizaran el procedimiento de identificación, el presidente se acercó y le dijo: “Bienvenido a la Patria Milagro”.

Díaz manifestó que no entendía por qué le había dicho eso, pues, según su versión, su aparición en las cámaras estaba relacionada con una acción de ayuda a las personas que permanecían secuestradas.

El caso deja una de las escenas más cuestionadas por el propio protagonista de la emergencia: la de un ciudadano que, según asegura, estaba colaborando con los retenidos y terminó en el suelo, esposado y teniendo que exigir que verificaran quién era.

La toma de rehenes en Cartagena terminó en la madrugada del miércoles 25 de noviembre, luego de un operativo que permitió sacar a las personas que permanecían dentro del supermercado. No obstante, el relato de Díaz Acevedo abrió otra discusión sobre lo que ocurrió durante la intervención y el trato que recibieron quienes salieron del establecimiento mientras las autoridades intentaban establecer quiénes eran los responsables.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.