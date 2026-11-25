Por: El Espectador

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El partido Cambio Radical está afinando su estrategia política rumbo a las elecciones regionales que tendrán lugar en 2027. En ese contexto, esta semana se llevó a cabo una reunión clave en la sede de la colectividad en Bogotá. Allí, se empezó a concretar el reacomodamiento interno entre los sectores liderados por los Char y los Vargas Lleras, con el objetivo de definir los nombres que podrían postularse para cargos en los comicios territoriales. Según información de El Espectador, actualmente Enrique Vargas Lleras, hermano del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y Fuad Char, referente de la casa política barranquillera, permanecen como codirectores de Cambio Radical.

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Durante esta sesión a puerta cerrada surgieron dos propuestas para la dirección del partido. Una de las alternativas sería confiar la cabeza de la colectividad a dos figuras con cargos activos que mantengan cercanía con el día a día de la política. En esa opción, los posibles líderes serían el senador Gonzalo Baute y el representante Julio César Triana, voceros en el Senado y la Cámara, respectivamente. La otra posibilidad plantea establecer un director único, quien tendría la responsabilidad final en las decisiones trascendentales.

La resolución de este asunto quedará en manos del comité central, integrado por siete miembros entre los cuales figuran, además de Char y Vargas Lleras, Germán Córdoba, quien anteriormente dirigió el partido, y Santiago Pardo, conocido por su proximidad con el exvicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos, de acuerdo con El Espectador. Este mismo equipo evaluará si Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente, asumirá un lugar en el comité.

El nombre de Germán Varón Cotrino también ha ganado peso en las discusiones. Con experiencia como senador y exdirector del partido, su posible liderazgo representa el ala 'vargasllerista' y podría tender puentes con la rama judicial y sectores productivos. Las definiciones sobre la dirección se concretarán en un plazo de 15 días, siempre según lo registrado por El Espectador.

A comienzos del próximo año, la agrupación planea organizar la Convención Nacional, punto de partida para el diseño de candidaturas y alianzas con otras fuerzas. Entre ellas, resalta la expectativa de una eventual coalición con Defensores de la Patria, el partido que orienta Abelardo de la Espriella, en especial buscando consolidar presencia regional, con foco en la descentralización y el bastión de Barranquilla, base de los Char.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes decidirán la nueva dirección de Cambio Radical para las elecciones de 2027?

La decisión sobre la nueva estructura de liderazgo de Cambio Radical para enfrentar las elecciones regionales estará en manos del comité central del partido, conformado actualmente por siete integrantes. Entre estos miembros se encuentran Enrique Vargas Lleras, Fuad Char, Germán Córdoba y Santiago Pardo. Ellos votarán en las próximas semanas para definir si la colectividad tendrá una dirección colegiada o un liderazgo único, así como la posible integración de Clemencia Vargas al comité.

¿Qué se espera de la posible alianza entre Cambio Radical y Defensores de la Patria en Barranquilla?

De acuerdo con información de El Espectador, existe la expectativa de una alianza entre Cambio Radical y el partido Defensores de la Patria, liderado por Abelardo de la Espriella. Esta alianza busca fortalecer la presencia regional de ambas colectividades, especialmente en Barranquilla. La capital del Atlántico es considerada un bastión de los Char y una sede alterna importante para la propuesta de descentralización del Gobierno, lo que vuelve estratégica esta posible coalición en la antesala de las elecciones regionales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.