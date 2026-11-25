Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro provocó controversia este miércoles 25 de noviembre después de manifestarse sobre el operativo que puso fin a una toma de rehenes en el almacén Éxito de Cartagena. Según la información dada a conocer, el exmandatario utilizó su cuenta de X para publicar imágenes de dos personas que, en realidad, eran rehenes de la tienda y no los responsables del secuestro. Su mensaje señaló: “Ni parecen ladrones, ni miembros del narcotráfico. Importante una vigilancia sobre el proceso penal que se debe seguir”, en referencia a quienes aparecían en las fotografías. Sin embargo, las imágenes se referían erróneamente a las víctimas y no a los autores del hecho, lo que generó una ola de reacciones y críticas en redes sociales.

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La confusión surgió poco después del operativo llevado a cabo por las autoridades en el sector de La Castellana, en Cartagena, donde se desarrolló el rescate de las personas que permanecían retenidas en el Éxito. De acuerdo con el reporte, la ciudad vivió horas de tensión mientras se gestionaba la liberación, evento que atrajo la atención mediática y dejó en vilo a la ciudadanía. Debido a lo ocurrido, la intervención oficial de las fuerzas del orden fue valorada, pero el pronunciamiento de Petro desvió el foco al poner en duda la identidad de los protagonistas. Esto, según Infobae, derivó en nuevas polémicas, pues los señalados en la publicación del exmandatario eran, efectivamente, víctimas de la situación y no sus responsables.

La publicación generó preocupación acerca de la información que se divulga en momentos críticos de orden público. La circulación de imágenes y opiniones no verificadas puede generar suspicacias injustificadas y agravar el drama de quienes resultan afectados por estos hechos. La controversia abrió la puerta a reflexiones sobre el papel de figuras públicas y la responsabilidad de compartir información precisa en tiempos de crisis. Así, el episodio demostró cómo un mensaje equivocado puede profundizar la incertidumbre y someter a más presión a personas que, en este caso, ya estaban sufriendo una situación límite.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tuvo la publicación de Gustavo Petro respecto al secuestro en el Éxito de Cartagena?

La publicación de Gustavo Petro generó comentarios y críticas en redes sociales, ya que expuso erróneamente a víctimas del secuestro, lo que puso bajo sospecha a personas inocentes y desvió la atención sobre el procedimiento de las autoridades en el operativo, según lo informado en los reportes citados.

¿Por qué es clave verificar la información antes de compartirla en situaciones de orden público?

Verificar la información antes de difundirla es fundamental en contextos de orden público, ya que la divulgación de datos o imágenes incorrectas puede producir confusión, poner en riesgo a víctimas y afectar el manejo de la crisis por parte de las autoridades, como evidenció el caso de las imágenes publicadas por Gustavo Petro.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.