Risaralda llevó sus productos a Europa y reportó más de $ 376 millones en ventas y negociaciones concretadas, además de oportunidades comerciales que superan los $ 1.159 millones. Las cifras fueron divulgadas por el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, quien destacó los resultados de las misiones internacionales del departamento.

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Según el mandatario, la estrategia de internacionalización ha permitido presentar la oferta regional en Emiratos Árabes, Reino Unido, España y Grecia, con participación de sectores como Hecho en Risaralda, Desarrollo Agropecuario y Cultura.

Entre los resultados más destacados aparece Madrid, donde el departamento alcanzó $ 258,7 millones en ventas y negociaciones cerradas, junto con oportunidades comerciales adicionales por $ 743 millones.

La participación en el Athens Coffee Festival, en Grecia, también dejó cifras para la región: $ 117,5 millones en ventas y negociaciones, además de oportunidades por $ 416,4 millones.

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De acuerdo con el balance presentado por Patiño, ambos escenarios suman $ 376,2 millones en negocios concretados y más de $ 1.159 millones en oportunidades comerciales por desarrollar.

El gobernador señaló que detrás de esos resultados están empresarios, caficultores, productores y gestores culturales que buscan ampliar la presencia de sus productos y servicios en otros países.

La apuesta, según explicó, va más allá de participar en ferias o misiones comerciales. El objetivo es establecer relaciones duraderas con compradores, atraer inversión y abrir oportunidades que puedan traducirse en empleo e ingresos para los municipios.

Patiño también relacionó la estrategia con la recuperación económica del territorio después del terremoto. En ese contexto, planteó la necesidad de ampliar la producción, fortalecer las ventas y buscar nuevos mercados para acelerar la actividad económica.

El mandatario sostuvo que Risaralda cuenta con productos y talento para competir internacionalmente, y señaló que la internacionalización busca conectar esas capacidades con compradores y oportunidades fuera del país.

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