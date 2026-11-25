Por: El Espectador

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La Contraloría General de la República anunció la declaración de responsabilidad fiscal contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes ocuparon los cargos de director y subdirector, respectivamente, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta decisión involucra una suma superior a 24.000 millones de pesos colombianos y se encuentra fundamentada en las irregularidades descubiertas durante la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira. Según la Contraloría, entre las fallas detectadas se identificaron sobrecostos significativos y recursos públicos que no llegaron a ejecutarse correctamente.

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La medida de responsabilidad fiscal también se extendió a las empresas Impoamericana Roger y Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutu, entidades que hicieron parte del proceso contractual. La Contraloría resaltó que, como resultado de las acciones ejecutadas, lograron recuperar más de 7 mil millones de pesos en menos de quince días, lo que evidencia el impacto de las investigaciones financieras y legales contra los involucrados.

El caso tiene sus antecedentes en febrero de 2024, cuando diversos medios de comunicación documentaron inconsistencias en la contratación de más de 46.000 millones de pesos para la compra y puesta en operación de los carrotanques destinados a comunidades vulnerables en La Guajira. Los 40 vehículos adquiridos permanecieron sin ser utilizados, estacionados en una base militar, mientras crecían las dudas sobre el proceso administrativo.

Las investigaciones revelaron sobrecostos de hasta 20.400 millones de pesos y un precio de compra por vehículo muy por encima del valor estimado en el mercado. De acuerdo con la información recolectada, la Ungrd pagó más de 1.170 millones de pesos por cada carrotanque acondicionado, aunque su costo debería haber sido de 664 millones. Además, se determinó que el fabricante de vehículos Kenworth de La Montaña cotizó un precio máximo de 554 millones de pesos por unidad, mientras que Romarco, la empresa responsable de los tanques, vendió cada uno por 110 millones.

Estas diferencias llevaron a que el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, renunciara el 29 de febrero de 2024, atribuyendo la situación a su inexperiencia. Además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de la resolución que asignaba más de 7.000 millones de pesos para el mantenimiento de los carrotanques por parte del municipio de Uribia, decisión que afecta directamente la gestión de los recursos relacionados con el contrato investigado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué irregularidades identificó la Contraloría en la compra de carrotanques para La Guajira?

La Contraloría General de la República halló que los vehículos fueron adquiridos con sobrecostos significativos, pagando por cada uno un valor mucho mayor al estimado en el mercado. Además, detectó recursos no ejecutados y empresas vinculadas al proceso contractual que también fueron declaradas responsables fiscales.

¿Cuál fue el papel de Olmedo López y Sneyder Pinilla en el caso de los carrotanques de la Ungrd?

Olmedo López y Sneyder Pinilla, como director y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fueron declarados responsables fiscales por las decisiones en la adquisición de los carrotanques y la asignación de recursos, lo que los vincula directamente con las irregularidades detectadas y las consecuencias administrativas posteriores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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