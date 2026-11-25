Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana del miércoles 25 de noviembre en Ibagué dejó como resultado la muerte de Edwin Ortegón, un motociclista que se movilizaba por la glorieta del Rodeo, en el sector conocido como variante de Ibagué. Según la información disponible, Ortegón circulaba en una motocicleta de placas OXJ 53F, en un corredor vial que conecta con Cajamarca, muy cerca del reconocido puente de la Vida. Las primeras versiones apuntan a que el siniestro sucedió cuando el conductor de un vehículo de carga se disponía a detenerse sobre la berma. En ese instante, Ortegón habría intentado adelantar el furgón, pero durante la maniobra se encontró con un automóvil que circulaba en sentido contrario.

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Sorprendido por la presencia del otro vehículo, la maniobra terminó en un choque contra la parte trasera del automotor de carga. El fuerte impacto dejó a Ortegón tendido en el asfalto, y testigos que se encontraban en las inmediaciones del lugar corrieron para prestarle auxilio inmediato. La gravedad de las heridas obligó a que fuera trasladado de urgencia a la clínica Avidanti de Ibagué, donde los médicos le brindaron atención, pero horas después se confirmó su fallecimiento, según informaciones recogidas en el lugar de los hechos.

Las circunstancias exactas del accidente aún están bajo investigación, ya que lo que inicialmente se reportó como un caso con una persona herida, rápidamente se transformó en un siniestro vial con saldo fatal. De acuerdo con los reportes disponibles, las primeras narraciones sobre la maniobra de adelantamiento corresponden a datos preliminares; serán las autoridades de tránsito quienes definan con precisión cómo ocurrieron los hechos. Además, se espera que se precise la identificación completa del vehículo involucrado y se conozcan los resultados oficiales que establezcan las causas y la dinámica de este accidente.

La muerte de Edwin Ortegón lo convierte en la víctima número 85 de accidentes de tránsito en lo que va del año en la ciudad, una cifra que evidencia la gravedad de la accidentalidad vial en la región. El caso está a la espera de esclarecimiento por parte de las autoridades competentes, mientras la comunidad lamenta otra pérdida en las carreteras de Ibagué.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de tránsito en la variante de Ibagué?

Las causas preliminares del accidente señalan que el motociclista intentó adelantar a un vehículo de carga que se detuvo en la berma, pero durante la maniobra, se encontró con otro automóvil en sentido contrario, lo que desembocó en el choque fatal. Sin embargo, la investigación policial determinará la secuencia y responsabilidades precisas en este siniestro.

¿Cuántas víctimas de accidentes de tránsito se han registrado este año en Ibagué?

De acuerdo con los datos disponibles en el reporte del caso, con la muerte de Edwin Ortegón, ya son 85 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año en Ibagué, cifra que refleja la magnitud de los riesgos y el impacto de la accidentalidad vial en el área urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.