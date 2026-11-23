Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Motociclistas de Ibagué anunciaron una nueva jornada de movilización en respuesta al proyecto que la Alcaldía está evaluando y que pretende restringir la circulación de parrillero —es decir, la persona que viaja como acompañante— en varios sectores de la capital tolimense. De acuerdo con la convocatoria divulgada por el colectivo Influmoteros, la cita para la protesta es este lunes 23 de noviembre, en el Rompoy del Aeropuerto a las 6:00 de la tarde. Desde ese punto, los asistentes partirán en caravana hacia la sede de la Alcaldía de Ibagué, en lo que denominan una modalidad “plan tortuga”, que implica avanzar lentamente para visibilizar el descontento y atraer la atención de la ciudadanía y las autoridades.

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El principal propósito de la movilización es expresar el rechazo a la propuesta de la Administración Municipal, liderada por la alcaldesa Johana Aranda, de restringir la circulación de parrillero en motocicletas en zonas específicas de Ibagué. Según informan los organizadores, el colectivo no solo busca la participación de los gremios de motociclistas, sino que también ha extendido la invitación a otros clubes, colectivos y ciudadanos que se sientan afectados o quieran mostrar solidaridad con la causa.

De acuerdo con información incluida en la convocatoria y recogida por la alcaldesa Aranda, la iniciativa propuesta plantea la restricción del parrillero en dos áreas geográficas: el centro de la ciudad, abarcando desde las calles 6 a la 15 y de la carrera Primera a la Octava; así como el corredor delimitado entre las calles 60 y 164, desde la carrera Primera hasta la 24C. La medida sería aplicada en días comprendidos entre jueves y domingo, a partir de las 7:00 de la noche, y no haría distinciones ni por sexo ni por edad del acompañante. La mandataria explicó que el proyecto responde a análisis y recomendaciones realizadas por la Policía y el Ejército, siendo ésta una decisión que se estudia dentro del marco de la seguridad ciudadana.

Mientras la Administración local sigue avanzando en la estructuración y socialización de la posible restricción, los colectivos de motociclistas buscan que su voz sea escuchada y que sus argumentos sean tenidos en cuenta antes de que la decisión se convierta en una medida definitiva. Los manifestantes esperan no solo llamar la atención sobre su inconformidad, sino incidir en la elaboración final de la norma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas de Ibagué donde se propone restringir el parrillero?

Según la información entregada por la Alcaldía y divulgada por el colectivo Influmoteros, las áreas donde se evalúa restringir la circulación con parrillero en motocicleta corresponden, por un lado, al centro de Ibagué —entre las calles 6 y 15, y las carreras Primera y Octava—, y, por otro, al corredor que va de la calle 60 a la 164, entre la carrera Primera y la 24C.

¿Por qué la alcaldesa de Ibagué propuso la restricción al parrillero en motocicleta?

De acuerdo con declaraciones de la alcaldesa Johana Aranda, la propuesta surge como respuesta a análisis de seguridad realizados junto a la Policía y el Ejército. Dichos estudios apuntan a fortalecer la seguridad en la ciudad evaluando la restricción del acompañante en motocicleta en zonas y horarios determinados.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.