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Este lunes se vivieron momentos de tensión en el municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar, tras un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía de esa zona del país.
Desde la Gobernación del Cesar se pronunciaron a través de un comunicado y rechazaron estos actos terroristas por parte de grupos armados.
(Lea también: Reportan explosiones en Cúcuta contra el Comando de la Policía; ataque habría sido con drones)
“Rechazamos el ataque con drones contra la estación de Policía de Curumaní. El Secretario de Gobierno del Cesar ya va en camino a Curumaní con la Fuerza Pública para respaldar a la Policía, verificar la situación en territorio y tomar medidas inmediatas. En el Cesar no nos arrodillamos ante el terrorismo. Hay presencia institucional y respuesta inmediata”, afirmaron desde la Gobernación del Cesar.Lee También
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Atención: rechazamos el ataque con drones contra la estación de Policía de Curumaní.
El Secretario de Gobierno del Cesar ya va en camino a Curumaní con la Fuerza Pública para respaldar a la Policía, verificar la situación en territorio y tomar medidas inmediatas.
En el Cesar no nos arrodillamos ante el terrorismo. Hay presencia institucional y respuesta inmediata.
— Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) November 23, 2026
Otros ataques recientes contra la Fuerza Pública en Cesar
El pasado sábado 21 de noviembre un soldado murió y 13 más resultaron heridos, luego de un atentado con explosivos y un presunto carro bomba cuyo objetivo sería el Batallón Especial, Energético y Vial nº 2 del Ejército en La Jagua de Ibirico.
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