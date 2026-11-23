Por: El Espectador

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El expresidente Juan Manuel Santos, quien estuvo al frente del Gobierno de Colombia entre 2010 y 2018, reflexionó sobre la importancia de evitar las divisiones innecesarias en la administración pública. En una entrevista concedida con motivo del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre su Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Santos advirtió sobre los riesgos de librar lo que denominó una "batalla cultural". Según sus palabras, "ningún Gobierno puede gobernar haciendo enemigos y la 'batalla cultural' lo que hace es hacer enemigos innecesariamente". Esta declaración surge en un contexto de polémica que tuvo eco nacional tras la decisión de De la Espriella, actual titular del Ministerio de Cultura, de retirar 63 piezas artísticas e históricas del Museo Nacional de Colombia el 15 de octubre por motivos políticos. No obstante, dos semanas después, una orden judicial restituyó estos elementos a su lugar de exhibición.

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La controversia se originó a raíz de la orden ministerial de sacar más de 60 objetos de distintas salas del museo, piezas que en su mayoría estaban relacionadas con movimientos feministas, LGTBIQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, queer y más), víctimas de violencia política y el propio acuerdo de paz de 2016. Entre las obras retiradas se encontraban una bandera del orgullo de la activista Elizabeth Castillo y el 'Balígrafo', una pluma fabricada a partir de una bala utilizada en la firma del pacto con las FARC.

La decisión fue enmarcada como parte de una "contrarrevolución cultural", estrategia impulsada por De la Espriella, quien ha criticado abiertamente el llamado 'wokismo' y manifiesta que algunas expresiones en museos promueven la "apología del terrorismo". Frente a este contexto, Santos considera necesario que el Gobierno opte por unir el país, pues, de lo contrario, "va a tener problemas". Sostiene que solo excluyendo enfrentamientos innecesarios y buscando consensos podrá el Ejecutivo resolver los desafíos de los próximos años.

En cuanto al acuerdo de paz, el gobierno de De la Espriella ha mostrado una postura contraria al texto firmado en 2016, reflejada en decisiones como la reducción de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para investigar crímenes del conflicto. Adicionalmente, aunque se renovó la misión de verificación de la ONU (Organización de Naciones Unidas), se suprimió la supervisión de un aspecto clave: la reforma rural integral. Según Santos, la implementación de este punto es esencial para enfrentar problemas de seguridad en el campo, además de ofrecer una oportunidad para lograr unidad nacional, pues invitaría también a quienes no apoyaron al actual Gobierno a convertirse en actores activos de la reconciliación.

¿Por qué fue polémica la retirada de obras en el Museo Nacional de Colombia?

La polémica se debió a que el Ministerio de Cultura de Colombia ordenó el retiro de más de 60 piezas del Museo Nacional, muchas de ellas relacionadas con movimientos feministas, LGTBIQ+, víctimas de violencia política y el acuerdo de paz. Esta decisión, impulsada por motivos políticos y el enfoque de "contrarrevolución cultural", generó amplio debate y finalmente fue revertida por una orden judicial.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por qué tiene importancia en Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, es un tribunal transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016 para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Su relevancia radica en el papel que desempeña para garantizar justicia y reparación a las víctimas, así como en la implementación efectiva del acuerdo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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