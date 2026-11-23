Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El domingo 22 de noviembre fue escenario de dos hallazgos trágicos en el centro de Ibagué, específicamente en los alrededores del parque Galarza. De acuerdo con los reportes, la Policía Metropolitana atendió las alertas y desplegó unidades para verificar cada situación, que ocurrieron en momentos distintos del día, aunque en la misma zona. La información recabada permite evidenciar la atención inmediata por parte de los uniformados y el ambiente de incertidumbre que rodea ambos casos, pues las circunstancias y causas exactas de las muertes siguen sin esclarecerse hasta el momento.

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El primer incidente se reportó alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona en el suelo, en la calle 19 con carrera Tercera. Los uniformados, al llegar, encontraron a un hombre sin respuesta, por lo que decidieron trasladarlo en un vehículo oficial al Hospital Federico Lleras Acosta. Allí, pese a los esfuerzos, se confirmó el fallecimiento del ciudadano. La causa de su muerte no fue revelada y permanece bajo investigación, según la información entregada por la Policía Metropolitana.

Posteriormente, hacia las 3:15 de la tarde, policías que patrullaban el mismo sector observaron una situación similar. Encontraron a otro hombre tendido en un andén, y al acercarse, constataron que ya no presentaba signos vitales. El reporte oficial señala que no se lograron identificar señales visibles de violencia en el cuerpo, lo que ha hecho que los procedimientos judiciales para establecer la causa de muerte sean parte fundamental de la investigación iniciada por las autoridades pertinentes.

Mientras se adelantan las labores investigativas y judiciales para esclarecer ambos casos, la comunidad del centro de Ibagué permanece en expectativa, preocupada por la falta de claridad y la cercanía de los hechos. La Policía Metropolitana mantiene abiertos los procesos respectivos, esperando recolectar la información suficiente que permita entender cómo ocurrieron ambos decesos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las muertes ocurridas en el parque Galarza de Ibagué?

Hasta ahora, lo reportado por la Policía Metropolitana indica que ambos fallecimientos sucedieron el mismo día en inmediaciones del parque Galarza, en el centro de Ibagué. Las causas de las muertes aún no están determinadas y las investigaciones continúan, por lo que no se descartan posibles nuevas revelaciones en los próximos días.

¿Cuáles son los procedimientos judiciales cuando se encuentra una persona sin vida en la vía pública?

Según el protocolo descrito en el reporte oficial, al encontrar una persona sin signos vitales en vía pública, la Policía realiza la inspección preliminar del cuerpo, verifica que no haya señales externas de violencia y traslada el caso a las autoridades judiciales para que se inicien las investigaciones correspondientes para determinar la causa de muerte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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