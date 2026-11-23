Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una grave situación afecta la movilidad en el eje vial Ibagué–Cajamarca–Alto de La Línea–Calarcá, donde el tiempo habitual de recorrido, que suele ser de 40 minutos, se ha multiplicado hasta llegar a tres horas y media debido al represamiento vehicular registrado este lunes. De acuerdo con la información disponible, el principal motivo de esta intensa congestión radica en un accidente de tránsito ocurrido hacia las 7:00 de la noche del domingo 22 de noviembre en Cajamarca, en el que una tractomula perdió el control tras quedarse sin frenos, situación que derivó en un trágico saldo de víctimas y amplias afectaciones a la movilidad regional. Según los datos publicados en la nota, el pesado vehículo embistió tres motocicletas y otros tres automotores antes de chocar contra un asadero de pollo y otro establecimiento comercial localizados en la vía principal del municipio.

Sigue a PULZO en Discover

El balance de este lamentable siniestro es de cinco personas fallecidas y nueve heridas, entre las que se encuentran personas vulnerables. Un joven de 19 años, junto con dos mujeres de 25 y 56 años, fueron trasladados al Hospital Federico Lleras Acosta, en Ibagué, debido a los politraumatismos severos que presentaban, con pronóstico reservado. También figura una mujer embarazada y una menor de edad entre quienes resultaron afectados, de acuerdo con la información difundida en los reportes iniciales.

La investigación oficial está en proceso con el objetivo de esclarecer qué falló en el sistema de frenos de la tractomula, a fin de entender las causas precisas del accidente. Mientras esto se resuelve, la movilidad en el corredor sigue siendo altamente compleja y continúa el represamiento vehicular, obligando a los conductores a tolerar esperas que superan ampliamente los tiempos habituales de desplazamiento.

Las autoridades se mantienen atentas para agilizar el tránsito y garantizar la atención adecuada a las víctimas, así como para prevenir nuevos incidentes en el corredor, en tanto la comunidad permanece a la expectativa del resultado de las investigaciones y la restitución de la normalidad en la zona.

¿Cuáles son las causas del represamiento en la vía Ibagué–Cajamarca–Alto de La Línea–Calarcá?

El represamiento vehicular actual en el corredor Ibagué–Cajamarca–Alto de La Línea–Calarcá se debe a un accidente grave protagonizado por una tractomula que perdió los frenos y chocó con varios vehículos y establecimientos comerciales en la vía principal de Cajamarca. Este hecho provocó la muerte de cinco personas y dejó nueve más lesionadas, según los reportes citados, lo que mantiene el flujo vehicular interrumpido y las autoridades continúan con la investigación del caso.

¿Qué consecuencias dejó el accidente de la tractomula en Cajamarca?

El accidente de la tractomula en Cajamarca dejó como consecuencia inmediata un saldo de cinco personas fallecidas y nueve heridas, incluyendo un joven, dos mujeres adultas, una mujer embarazada y una menor de edad. Además, el incidente ha generado una congestión vial que ha multiplicado por más de cuatro el tiempo habitual de desplazamiento en el corredor, mientras se investigan las causas del hecho y se procura reestablecer la normalidad en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.